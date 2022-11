Esprit benoemt nieuwe Chief Brand Officer afkomstig van Banana Republic

Esprit Holdings Ltd. heeft Ana Andjelic benoemd tot Global Chief Brand Officer (CBO), zo kondigde het bedrijf aan in een persbericht. Volgens Esprit zal Andjelic zich onder andere focussen op het "verfijnen van de identiteit van het merk en het leiden van het wereldwijde creatieve en ontwerpcentrum in New York".

Andjelic komt van Banana Republic, waar ze ook actief was als CBO en leiding gaf aan de rebranding van het merk. Hierbij hield ze toezicht op de gebieden marketing, creativiteit en productontwerp. Daarvoor was ze actief als hoofd marketing of CBO bij de Amerikaanse tassenmerken Mansur Gavriel en Rebecca Minkoff. Andjelic is twee keer genoemd in de Forbes-lijst van 's werelds meest invloedrijke marketingleiders.

"Ana's uitgebreide ervaring in het opbouwen van merken is uiterst waardevol om de wereldwijde ambities van Esprit tot leven te brengen", aldus Esprit’s uitvoerend directeur William Pak. Ze is een buitengewoon talent en een creatieve grootheid, en het is een genoegen dat ze onze wereldwijde creatieve inspanningen vanuit New York leidt.

Met de benoeming van Andjelic krijgt ook het eind september gepresenteerde creatieve centrum in New York een gezicht, met als doel "toekomstgericht denken te bevorderen en hedendaagse concepten en talenten te integreren in de nieuwe merkstrategie", aldus Esprit.

Esprit presenteerde in de loop van het jaar al verschillende vernieuwingen rond het merk. Het begon in april met een samenwerking met het Koreaanse merk ‘Rest & Recreation’ om de terugkeer op de Aziatische markt te vieren. De gezichten van deze campagne waren DJ Peggy Gou en hiphopartiest Simon Dominic.

In juli presenteerde Esprit vervolgens zijn nieuwe mascotte 'Joy the Dolphin' en introduceerde hij twee nieuwe lijnen - Esprit White Label en Esprit Black Label - die zich in een hoger prijssegment bevinden dan de hoofdcollectie van Esprit. Hiermee moet vooral een jongere doelgroep worden bereikt.

