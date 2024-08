Esprit streept miljoenen aan verlies weg door herstructurering

Esprit Holdings Limited heeft het verlies weten terug te brengen van 714 miljoen Hong Kong dollar naar 95 miljoen Hong Kong dollar, zo laat het bedrijf weten gebaseerd op de voorlopige cijfers. In euro’s is dat 10,9 miljoen euro.

De reden voor de vermindering is te vinden bij de herstructurering en deconsolidering van de Europese dochterbedrijven, zo is te lezen in het statement. De afgelopen maanden gingen diverse dochterbedrijven van Esprit failliet en werd gezocht naar een geldschieter voor de Europese tak. Recent bleek dat de licentie voor de Europese tak verkocht wordt aan investeerder Alteri. Alteri is op zijn beurt het moederbedrijf van de CBR Group en bijbehorende merken Street One en Cecil.

Esprit Holdings Limited geeft wel aan dat het ‘voordeel’ van de herstructurering eenmalig is. Een dergelijke grote vermindering van het verlies op basis van deze stappen zal naar verwachting dan ook niet herhaald worden. Het bedrijf benadrukt dat het om voorlopige cijfers gaat. Een laatste audit moet nog worden uitgevoerd, waarna de resultaten van het eerste halfjaar 2024 gepubliceerd zullen worden. Dit zal naar verwachting eind augustus zijn en ook andere financiële kerncijfers bevatten.