Merkrechten Esprit in Europa worden toch overgenomen door Alteri

Een nieuwe ontwikkeling in het verhaal van Esprit. De merkrechten binnen Europa worden mogelijk toch overgenomen door Alteri Partners, zo is te lezen in een persbericht. Alteri Partners is de eigenaar van de Duitse CBR Group die de merken Street One en Cecil in het portfolio heeft.

In het bericht wordt aangegeven dat er positief is gestemd door de schuldeisers van de diverse Duitse Esprit dochterbedrijven over de verkoop van de merkrechten in Europa aan Alteri. Het bericht verduidelijkt dat diverse immateriële activa bij de mogelijke overname zijn gemoeid zodat er een herlancering van het merk op een later moment kan gebeuren. Het benadrukt ook dat het niet betekent dat de operationele activiteiten van de insolvente bedrijfstakken worden voortgezet. De deal binnen Europa heeft ook de goedkeuring van Esprit Holdings Limited, het moederbedrijf in Hong Kong dat niet betrokken is bij de faillissementen in Europa.

De overname van de merkrechten moet wel nog worden afgerond. Hoeveel geld gemoeid is bij de overname van de rechten binnen Europa is niet bekend. Ter verduidelijking: De algemene merkrechten blijven in handen van Esprit Holdings Limited in Hong Kong. Alteri krijgt alleen de rechten in Europa door deze transactie.

Het is een opmerkelijke stap omdat recent naar buiten kwam in de media dat CBR de beoogde investeerder was om de Europese tak te redden. Echter trok de groep zich terug, zo werd bevestigd door een woordvoerder van CBR aan FashionUnited in juni.

Daarnaast komt vandaag ook het nieuws naar buiten dat alle 56 winkels in Duitsland de deuren zullen sluiten.