Waarom trok CBR zich terug uit een reddingsdeal voor Esprit?

De Europese activiteiten van Esprit staan voor een onzekere toekomst nadat CBR Group, een potentiële investeerder, zich heeft teruggetrokken uit de ondersteuning van de herstructureringsinspanningen van de worstelende modedetailhandelaar. Het nieuws van afgelopen vrijdag komt slechts enkele weken nadat Esprit in Duitsland een aanvraag voor insolventie heeft ingediend in een poging het bedrijf te redden.

De gesprekken tussen Esprit en CBR Group, eigenaar van de modeketens Cecil en Street One, begonnen in april. CBR Group, onder de vleugels van het Britse private-equitybedrijf Alteri, zou naar verluidt geïnteresseerd zijn in het verwerven van de licentierechten van Esprit. De gesprekken zijn echter uiteindelijk mislukt, waardoor Esprit zonder potentiële partner voor zijn reddingsplan achterblijft. Alteri heeft geen commentaar gegeven op de redenen voor zijn terugtrekking, maar FashionUnited gaat op zoek naar mogelijke redenen voor het klappen van de deal.

Waarom zijn deze onderhandelingen mislukt?

De intentie van CBR Group om naar de beurs te gaan, oorspronkelijk gepland voor 2015 maar later uitgesteld, zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Het zou hier kunnen gaan om hogere marges en uitbreidingsstrategieën. Een artikel in de Gulf Times, gepubliceerd toen de beursgang van CBR Group werd aangekondigd, onthulde interessante details. Volgens het medium handelden giganten als H&M, Inditex, Next, Marks and Spencer, Fast Retailing en Esprit in die periode gemiddeld 11,6 keer hun verwachte kernwinst. CBR, met zijn merken Street One en Cecil, richt zich op jonge vrouwen en oudere vrouwen en genereerde meer dan 600 miljoen euro aan inkomsten. De marge van CBR overtrof die van concurrenten zoals Tom Tailor, Gerry Weber en Esprit, dankzij een lage behoefte aan werkkapitaal in zijn groothandelsactiviteiten.

Volgens de Gulf Times zou een scenario zoals bij Douglas, dat op 15 april 2024 door CVC Capital Partners werd overgenomen terwijl het zich voorbereidde op een beursgang, hier onwaarschijnlijk zijn. En de tijd heeft hen gelijk gegeven.

De groep zou er echter in geslaagd zijn om via een van zijn dochterondernemingen, CT Investment GmbH, zijn langverwachte beursgang te realiseren. Op The International Stock Exchange is te lezen dat "de volgende effecten zijn toegelaten tot de officiële lijst van de International Stock Exchange met ingang van 17 april 2024 om 18:00 uur: CT Investment GmbH, 470.000.000 EUR". [Effect is een verzamelnaam voor financiële producten die op een beurs verhandeld kunnen worden. Zo zijn er bijvoorbeeld aandelen, obligaties, termijncontracten, warrants, speciale producten en 'financiële futures', red.] En dat de garants van CT Investment GmbH CBR Fashion GmbH, CBR Service GmbH, Street One GmbH, CECIL GmbH en CBR eCommerce GmbH zijn, is te lezen op de website van de groep.

In een persbericht van 18 maart 2024 had CBR Service GmbH aangekondigd dat "een van zijn dochterondernemingen, CT Investment GmbH, een GmbH naar Duits recht (de "uitgever"), van plan is om (het "aanbod") 470 miljoen euro aan gegarandeerde senior secured notes met een vaste rente en een looptijd tot 2030 (de "notes") aan te bieden. met een vaste rente en een looptijd tot 2030 (de "effecten").

Aankondigingen die werden gedaan toen credit ratingbedrijf S&P Global Ratings de rating van CBR verhoogde, waarbij werd verwezen naar solide operationele resultaten sinds 2020 en een veerkrachtige prestatie gedurende het hele jaar 2023. De omzet van het bedrijf zou medio 2022 zijn teruggekeerd naar het niveau van vóór de pandemie, ondersteund door een samengestelde jaarlijkse groeipercentage (CAGR) van ongeveer 11,4 procent van de organische verkopen van 2021 tot 2023.

De overname van Esprit paste misschien niet in dit financiële plaatje. De strategische oriëntatie van CBR op direct-to-consumer (DTC)-verkoopkanalen heeft zijn vruchten afgeworpen, aangezien de detailhandels- en onlineverkopen van 2020 tot 2023 met een CAGR van ongeveer 13,8 procent zijn gestegen en nu 38 procent van de totale verkopen vertegenwoordigen. Deze verandering heeft geleid tot verbeterde brutomarges en de aangepaste EBITDA-marge in 2023 op 24,5 procent gebracht, tegen 21,8 procent in het voorgaande jaar.

Voor 2024 voorspelt S&P een stabiele groei van de omzet en EBITDA-marges, ondersteund door de aanhoudende dynamiek van e-commerce en een gematigde groei van de fysieke detailhandel. Kostenbeheerinitiatieven en onderhandelingen met leveranciers zouden de inflatoire druk moeten compenseren. CBR verwacht van 2024 tot 2025 een vrije kasstroom (FOCF) van meer dan 60 miljoen euro per jaar te genereren, dankzij een solide winstgevendheid en een efficiënte kapitaalallocatie.

Voor Esprit gloort een reeks moeilijkheden

Deze laatste ontwikkeling voegt een extra laag onzekerheid toe aan de situatie van Esprit. Het bedrijf kampt al enkele jaren met financiële problemen, die door de COVID-19-pandemie nog zijn verergerd. In april diende Esprit een faillissementsaanvraag in België in, wat leidde tot de sluiting van zijn 15 winkels in het land. De situatie in Duitsland lijkt niet beter te zijn, aangezien het recente bezoek van Esprit-CEO William Pak de groeiende zorgen over de toekomst van het bedrijf niet heeft kunnen wegnemen. Op dit moment lopen er ook insolventieprocedures in Denemarken en Zwitserland.

Het terugtrekken van de investeerder werpt een schaduw over de herstructurering

Met het terugtrekken van CBR Group lijken de opties van Esprit beperkt. Pak zou op zoek zijn naar alternatieve oplossingen, maar de tijd dringt. De insolventieprocedure van het bedrijf is gaande en zonder een levensvatbaar herstructureringsplan lijken nieuwe winkelsluitingen en banenverlies onvermijdelijk.

En nu?

De komende weken worden cruciaal voor Esprit. Het bedrijf moet een nieuwe investeerder vinden of een overtuigend autonoom herstructureringsplan ontwikkelen om verdere achteruitgang te voorkomen. Het is ook mogelijk dat het bedrijf gedwongen wordt zijn activiteiten in Europa te liquideren.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling door AI, bewerking en verduidelijking door Caitlyn Terra.