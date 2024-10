EssilorLuxottica boekt bescheiden omzetgroei in Q3

Brillengigant EssilorLuxottica houdt zich vast aan een positieve momentum, zo blijkt uit een financieel verslag van de groep. Het Italiaans-Franse moederbedrijf van onder meer Pearle, Ray-Ban, Oakley, Eyewish, Grandoptical en Oliver Peoples noteert een omzetgroei, zij het bescheiden, in belangrijke regio's en productsegmenten.

De omzet van EssilorLuxottica is in het derde kwartaal met 4 procent tot 6,44 miljard euro gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Beide segmenten – Professional Solutions en Direct to Consumer – vertoonden positieve groei in alle regio’s.

Het bedrijf, met brillenmerken als Burberry, Oakley en Ray-Ban, laat weten dat het ondanks de macro-economische uitdagingen in China een groei van 40 procent in Stellest-brillenglazen (een innovatief brillenglas ontwikkeld door EssilorLuxottica, specifiek gericht op het beheersen van bijziendheid bij kinderen) verkoop ziet.

Francesco Milleri, voorzitter en CEO, en Paul du Saillant, adjunct-directeur, onderstrepen de toewijding van de groep aan innovatie als de drijvende kracht achter solide groei. Als voorbeelden noemen ze naast de Stellest-brillenglazen de lancering van nieuwe producten zoals Nuance Audio, evenals de voortdurende samenwerking met Meta voor slimme brillen.

EssilorLuxottica is een Italiaans-Franse moederbedrijf van onder meer Pearle, Ray-Ban, Oakley, Eyewish, Grandoptical en Oliver Peoples. Het bedrijf produceert ook brillen voor luxe merken zoals Dolce & Gabbana, Chanel en Armani.