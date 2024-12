EssilorLuxottica kondigt overeenkomst aan voor overname van Espansione Group

EssilorLuxottica heeft een overeenkomst bereikt voor de overname van Espansione Group, een in Italië gevestigd bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp van medische apparaten, beschermd door internationale patenten voor de diagnose en behandeling van onder meer droge ogen en netvliesziekten. In het persbericht onderstreept EssilorLuxottica dat Espansione Group een pionier is op het gebied van med-tech en een leverancier van 'de hoogste medische standaarden' in meer dan 40 landen.

Deze overeenkomst markeert een belangrijke stap in de strategie van EssilorLuxottica. Francesco Milleri, voorzitter en CEO van EssilorLuxottica, legt uit: "Deze investering, die met trots in een van onze thuismarkten wordt uitgevoerd, zal ons portfolio van medische apparaten uitbreiden en onze positie in de optische industrie verstevigen. De med-tech-reis van EssilorLuxottica, die gericht is op het verbeteren van de normen voor visuele gezondheid, blijft een open en collaboratieve weg, waarbij onze producten en diensten beschikbaar zijn voor alle spelers in de industrie.”

EssilorLuxottica is het Italiaans-Franse moederbedrijf van onder meer Pearle, Ray-Ban, Oakley, Eyewish, Grandoptical en Oliver Peoples. Het bedrijf produceert ook brillen voor luxe merken zoals Dolce & Gabbana, Chanel en Armani. In oktober 2024 voltooide EssilorLuxottica de overname van het streetwearmerk Supreme.