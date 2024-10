Kijken: GrandOptical rolt nieuw winkelconcept uit

Optiekketen GrandOptical wordt in een nieuw jasje gestoken. De winkel in Groningen is de eerste met het format in Nederland, zo is te lezen in een persbericht.

GrandOptical werd een jaar geleden geïntroduceerd door moederbedrijf EssilorLuxottica. GrandOptical is een zustermerk van optiekketen Pearle. Met het nieuwe format moet een duidelijke positionering gecreëerd worden voor beide merken. GrandOptical zal zich focussen op merken uit het hogere segment en heeft onder andere Dolce&Gabbana, Giorgio Armani en Prada in het assortiment.

“Met zowel Pearle als GrandOptical in portefeuille kunnen we inspelen op uiteenlopende klantbehoeften en marktkansen, hetgeen onze concurrentiepositie versterkt”, aldus Jan-Derek Groenendaal, Managing Director van GrandVision Benelux in het persbericht. GrandVision Benelux is een dochterbedrijf van EssilorLuxottica. “We zien een aanzienlijke ruimte in het topsegment van de markt en met het vernieuwde winkelformat van GrandOptical spelen we hierop in. De lancering van dit nieuwe winkelformat van GrandOptical markeert een strategische stap in haar verdere ontwikkeling als exclusieve mid-high optiek formule. Hierdoor onderscheidt GrandOptical zich van andere formules binnen de groep en komen we tegemoet aan de groeiende vraag naar premium producten, diensten en service. Onze winkelteams zijn goed opgeleid en bezitten kennis over de verschillende merken en oogzorg om klanten de beste ervaring te geven.”

GrandOptical is de vervanger van Pearle Studio. Ruim 100 winkels van Pearle Studio zijn omgebouwd naar GrandOptical, waardoor het concept van Pearle Studio compleet uit de winkelstraat verdween.

Het nieuwe concept van GrandOptical Credits: GrandOptical

