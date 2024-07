EssilorLuxottica neemt Optical Investment Group over

Brillengigant EssilorLuxottica blijft zijn macht in de detailhandel versterken. Het concern dat onlangs het van oorsprong New Yorkse modemerk Supreme overnam, neemt de Roemeense optiekketen Optical Investment Group over. Dit meldt EssilorLuxottica in een persbericht.

Optical Investment Group is een van de belangrijkste retailers van Roemenië. Het bedrijf is in 2019 ontstaan uit een fusie van twee optische retailmerken: Optiblu en Optiplaza. Het heeft 99 winkels, een ruim e-commerce netwerk en meer dan 650 medewerkers. De overname wordt eind dit jaar verwacht na goedkeuring van markttoezichthouders. De financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

Francesco Milleri, voorzitter en CEO bij EssilorLuxottica, deelt in het persbericht: "We zijn verheugd Optical Investment Group te mogen verwelkomen in ons netwerk, een gevestigde speler in de Roemeense optische markt met een ervaren managementteam en een diepgaande kennis van de lokale dynamiek. Deze overname stelt ons in staat om onze retailaanwezigheid in de CEE-regio verder uit te breiden en ondersteunt ons doel om de Roemeense markt te verbeteren en de toegang tot hoogwaardige oogzorg uit te breiden ten behoeve van al onze stakeholders."

Het Italiaans-Franse EssilorLuxottica is het moederbedrijf van onder meer Pearle, Ray-Ban, Oakley, Eyewish, Grandoptical en Oliver Peoples.