Supreme overgenomen door brillengigant EssilorLuxottica

De brillengigant EssilorLuxottica heeft het van oorsprong New Yorkse streetwearmerk Supreme overgenomen. Dit meldt EssilorLuxottica in een persbericht. De overname heeft een waarde van 1,5 miljard dollar (ongeveer 1,38 miljard euro). De transactie zal eind 2024 worden afgerond.

In mei werd al gespeculeerd dat VF Corporation, het moederbedrijf van Supreme, 'op zoek naar potentiële kopers' was voor het streetwear merk. VF Corp is ook eigenaar van de merken Vans, The North Face en Timberland. Supreme werd in 2020 voor 2,1 miljard dollar aangeschaft door VF Corp. Supreme heeft sinds zijn overname voor VF Corp eigen winkels geopend in Seoul en Shanghai. Nu is Supreme overgenomen door EssilorLuxottica ter waarde van ongeveer 1,38 miljard euro.

Supreme verkocht aan EssilorLuxottica

Supreme oprichter James Jebbia deelt over de overname: "In EssilorLuxottica hebben we een unieke partner die begrijpt dat we op ons best zijn als we trouw blijven aan het merk en blijven opereren en groeien zoals we de afgelopen 30 jaar hebben gedaan. Deze stap laat ons focussen op het merk, onze producten en onze klanten, terwijl we ons voorbereiden op succes op de lange termijn."

CEO Francesco Milleri en adjunct-CEO Paul du Saillant bij EssilorLuxottica delen over de overname van Supreme: "We zien een ongelooflijke kans om een ​​iconisch merk als Supreme in ons bedrijf te brengen. Het past perfect bij onze innovatie- en ontwikkelingsreis en biedt ons een directe verbinding met nieuwe doelgroepen, talen en creativiteit. Met zijn unieke merkidentiteit, volledig directe commerciële aanpak en klantervaring - een model dat we zullen proberen te behouden - zal Supreme een eigen plek hebben binnen ons huismerkenportfolio en ook ons ​​gelicentieerde portfolio aanvullen."

Naast Supreme heeft EssilorLuxottica op dit moment de merken Pearle, Ray-Ban en Oakley in handen.