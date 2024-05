VF Corporation is naar verluidt 'van plan om Supreme te verkopen'

VF Corporation, het moederbedrijf van onder andere The North Face, Converse en Supreme, is 'op zoek naar potentiële kopers' voor het laatstgenoemde merk. Dit speculeert WWD in een nieuwsbericht op basis van bronnen.

Het streetwear merk Supreme werd in 2020 voor 2,1 miljard euro aangeschaft door VF Corp. De overname kwam als geen verrassing, aangezien het merk sinds zijn oprichting in 1994 nauw samenwerkt met merken zoals The North Face en Nike, allemaal onderdeel van de VF Corp familie. Supreme heeft sinds zijn overname voor VF Corp eigen winkels geopend in Seoul en Shanghai.

Ondanks het succes bij VF Corp heeft Supreme een roerige tijd achter de rug. In augustus 2023 verliet creatief directeur Tremaine Emory bij modemerk. Emory beschuldigde Supreme van in de hand werken van ‘systematisch racisme’, zo meldde Business of Fashion.

FashionUnited heeft contact gezocht met VF Corporation maar heeft het bedrijf niet kunnen bereiken. Of Supreme wordt verkocht is nog niet duidelijk.