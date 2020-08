EssilorLuxottica ziet omzet dalen in H1 2020, noteert toch positieve bedrijfsresultaten

Brillenbedrijf EssilorLuxottica, eigenaar van onder meer Ray-Ban en het Nederlandse GrandVision, heeft zijn halfjaarcijfers gepubliceerd. De omzet van het bedrijf daalde met 29 procent ten opzichte van H1 2019, naar 6,2 miljard euro. Het bruto operationeel resultaat was 126 miljoen euro, 92 procent minder dan vorig jaar. De nettowinst bedroeg 7 miljoen euro, waar deze vorig jaar nog ruim een miljard was.

Het Frans-Italiaanse fusiebedrijf had het in april even zwaar te verduren als gevolg van de coronacrisis, zo is in het halfjaarrapport te lezen. Wegens de pandemie moest een groot deel van de winkels en fabrieken van het bedrijf sluiten. Eind juni was negentig procent van de winkels en productiefaciliteiten weer geopend. De omzet van het bedrijf herstelde zich vervolgens relatief snel. In het eerste kwartaal stegen de online verkopen van het bedrijf al met 43 procent ten opzichte van Q1 2019, in het tweede kwartaal met 68 procent.

“We hebben de kracht van ons bedrijfsmodel bewezen door in de eerste helft break-even te staan met positieve bedrijfsresultaten,” aldus Francesco Milleri, CEO en vice-voorzitter van Luxottica, en Paul du Saillant, CEO van Essilor, in het halfjaarrapport. “We zijn voorzichtig optimistisch over de rest van het jaar en zullen we de evolutie van het virus nauwlettend volgen, klaar om ons aan te passen waar nodig. Tegelijkertijd verhogen we het tempo van onze integratie, versnellen we onze digitalisering en lanceren we belangrijke productinnovaties die de industrie vooruit zullen helpen.”

De brillenfabrikanten Essilor en Luxottica fuseerden twee jaar geleden. EssilorLuxottica maakt onder andere brillen voor Oakley en Ray Ban, en is sinds een jaar eigenaar van GrandVision, waaronder Pearle en Eyewish vallen.