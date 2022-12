Etq maakt doorstart, gaat online verder

Sneakerlabel Etq maakt een doorstart, zo staat vermeldt in het openbaar faillissementsverslag van het bedrijf. De drie bv’s van het merk, Etq Holding B.V., Etq Amsterdam B.V. en Etq Retail B.V., zijn door de rechtbank van Amsterdam op dinsdag 8 november failliet verklaard. Op 29 november is er een overeenstemming bereikt over een doorstart met het in Groningen gevestigde bedrijf Micanza.

Het bedrijf Micanza blijkt sinds 29 november ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Het is tot dusver onduidelijk wie er achter het bedrijf zit. Wel meldde curator J.L. Van den Heuvel aan Retailtrends dat Etq de fysieke winkels zal opgeven en alleen met een webshop verder gaat. De in 2015 geopende winkel aan de Singel in Amsterdam blijft daarmee gesloten. De Etq website lijkt sinds het faillissement niet offline te zijn gehaald.

Faillissement voor Etq door leveringsproblemen

Mede-oprichter van Etq, Patrick van der Woude, legde in november aan Textilia uit hoe het bedrijf in de problemen is gekomen door kwaliteits- en leveringsproblemen bij een toeleverancier ‘in het voor Etq belangrijkste seizoen’. “Daardoor is een situatie ontstaan waardoor de onderneming niet meer levensvatbaar is”, aldus Van der Woude.

Zowel Van der Woude als curator Van den Heuvel bevestigde dat er gekeken werd naar de mogelijkheden voor een doorstart. Etq werd in 2010 opgericht in Amsterdam, door Van der Woude en Hugo Castermans. In 2015 opende het bedrijf een eerste winkel, aan de Singel in Amsterdam.

Het merk wordt momenteel ook verkocht bij diverse winkels in Nederland en twee winkels in België, aldus de website van Etq. In Nederland wordt het merk onder andere verkocht bij De Bijenkorf, Coef, Rinsma, Jansen-Noy en The Society Shop.

Een jaar voor het faillissement, in november van 2021, ontving Etq nog een miljoeneninvestering, waarvan het exacte bedrag nooit bekend is gemaakt. Etq gaf destijds aan hiermee ‘haar vleugels uit te willen slaan naar landen als de UK, Duitsland en Frankrijk’.