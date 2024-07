Euromonitor: ‘Overname Supreme door EssilorLuxottica is om toekomstige groei te behouden’

Brillengigant EssilorLuxottica liet eerder deze week weten het Amerikaanse streetwearmerk Supreme overgenomen te hebben voor 1,5 miljard dollar (zo’n 1,38 miljard euro). Volgens Euromonitor International ziet deze overname als “een poging van de wereldwijde brillengigant om een directe verbinding te leggen met het Gen Z-publiek”, zo reageert Euromonitor op de overname.

Euromonitor is van mening dat het begrijpen van de eisen van deze doelgroep cruciaal is voor het behouden van toekomstige groei van EssilorLuxottica. “Het blijkt een uitdaging te zijn om een klantenbestand van Gen Z’ers te behouden in een oververzadigde luxemarkt.” Uit cijfers van Euromonitor blijkt dat generatie Z, samen met generatie Alpha zo’n 46 procent van de wereldbevolking uitmaakt in 2030. Zij zullen de grootste doelgroep voor luxe- en modemerken worden.

De overname van Supreme kan volgens Euromonitor een slimme zet zijn. Brillen zijn namelijk een interessante markt voor een modemerk, omdat brillen een instappunt voor consumenten in luxe kunnen zijn, vooral voor de jongere generatie. “Ze kunnen levenslange merkentrouw worden nadat ze hun eerste merkmontuur hebben gekocht.”

Daarnaast is het voor Supreme niets nieuws om met een luxemerk samen te werken. Zo deed het streetwearmerk eerder al samenwerkingen met Louis Vuitton Yohji Yamamoto. Euromonitor voorspelt dan ook dat er mogelijk meer samenwerkingen aankomen tussen Supreme en EssilorLuxottica’s luxe brillenmerken.