European Fashion Alliance formuleert vier speerpunten en maakt plannen voor 2023

De European Fashion Alliance (EFA), een alliantie van bijna dertig Europese mode-organisaties, definieert zichzelf steeds verder. De alliantie heeft vier speerpunten opgesteld voor de komende vier jaar, en inmiddels zijn ook de eerste plannen voor 2023 bekend. Deze werden door de EFA gedeeld middels een persbericht.

De voornemens van de EFA zijn het resultaat van de laatste vergadering van de organisatie, die eind oktober plaatsvond op Gran Canaria. Daar waren toen 59 vertegenwoordigers aanwezig van 29 leden afkomstig uit 23 Europese landen. Onder die leden vallen bijvoorbeeld modeweken, onderzoeks- en onderwijsinstituten en brancheorganisaties.

Duurzaamheid, educatie, politiek en innovatie

De komende vier jaar wil de EFA zich voornamelijk richten op vier onderwerpen: duurzaamheid, educatie, politiek en innovatie. Binnen dat kader werden vier speerpunten geformuleerd. De EFA wil ten eerste aan de slag met het vormgeven van een ethische, sociale en duurzame gedragscode voor EFA-leden en voor de Europese mode-industrie in brede zin. Daarnaast zal de EFA werken aan een speciale ‘Green Deal’ die op de mode-industrie gericht is.

Een derde speerpunt is de het trainen van EFA-stakeholders op het gebied van duurzaamheid, technologie en sociale en culturele verantwoordelijkheid. Tot slot wil de EFA jonge mensen ondersteunen om voortrekkers te worden op het gebied van digitalisering en de sociale en circulaire transitie van mode.

Deze doelstellingen moeten in de komende twee tot drie jaar worden vertaald naar concrete maatregelen en plannen. Om dat te kunnen doen is het cruciaal om de behoeften en uitdagingen van de mode-industrie in kaart te brengen, zo is in het persbericht te lezen. In 2023 wil de organisatie een enquête onder de eigen leden verspreiden om daar meer informatie over te verkrijgen.