Europees Parlement geeft definitief groen licht voor Due Diligence wet

Het Europees Parlement keurt vandaag officieel de ‘Corporate Sustainability Due Diligence Directive’ (CSDDD) goed, zo maakt het EU-parlement bekend in een persbericht. De nieuwe wet heeft betrekking op de productieketen en stelt bedrijven aansprakelijk als ze profiteren van bijvoorbeeld kinderarbeid of dwangarbeid in Europa. Bovendien moeten bedrijven een plan opstellen om met hun bedrijfsmodel en strategie aan de klimaatdoelstellingen van Parijs voldoen.

De nieuwe wet is aangenomen nadat het 374 stemmen voor, 235 tegen en 19 onthoudingen ontving. In maart werd al een voorlopig akkoord bereikt. Dat kwam destijds onverwachts, want twee weken eerder kwamen de EU-lidstaten niet tot een akkoord. De afgezwakte richtlijn, onder druk van Duitsland, Italië en Frankrijk, zorgde ervoor dat er wél een akkoord kwam.

De CSDDD-wet zal vanaf 2029 gaan gelden voor bedrijven met een jaaromzet van 450 miljoen euro en minimaal duizend personeelsleden. Voor ondernemingen met 3.000 personeelsleden en een omzet van 900 miljoen euro gelden de regels vanaf 2028. Bedrijven met een personeelsbestand van 5.000 en een omzet van 1,5 miljard euro dienen zich aan de regels te houden vanaf 2027.

Parlementsvoorzitter Lara Wolters noemt het definitieve akkoord een mijlpaal voor verantwoord ondernemen en een aanzienlijke stap richting het beëindigen van de uitbuiting van mensen en de planeet door ‘cowboybedrijven’. “Deze wet is een zwaarbevochten compromis en het resultaat van jarenlange zware onderhandelingen. Ik ben trots op wat we samen met onze progressieve bondgenoten hebben bereikt. In het volgende mandaat van het parlement zullen we niet alleen strijden voor een snelle uitvoering, maar ook voor een nog duurzamere Europese economie.”