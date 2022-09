Europees project CIUSTAC brengt internationale partners samen voor verduurzaming textielketen

Een consortium van 27 partners lanceert vandaag een project op Europees niveau dat de transitie naar een meer duurzame en circulaire textielsector moet bevorderen. Dat is te lezen in een persbericht van Euratex, de brancheorganisatie voor de Europese textielindustrie en een van de partners in het project. Het project heeft de naam CIUSTAC, kort voor Circular and Sustainable Textiles and Clothing, en is tot stand gekomen met steun van de Europese Unie.

Doel van het CIUSTAC-project is om zogenaamde ‘bottlenecks’ aan te pakken die de transitie naar een duurzamere textielindustrie bemoeilijken. Daarin komen verschillende schakels van de textielketen aan bod. Zo is een van de doelstellingen het vergroten van de capaciteit voor het inzamelen en recyclen van textiel, maar is er ook aandacht voor het motiveren van consumenten om duurzamer met hun kleding en textiel om te gaan. Een ander plan is het inrichten van lokale reparatiestations voor kleding en textiel.

In het project ligt de focus op drie subsectoren in de kleding- en textielindustrie die volgens de initiatiefnemers de grootste problemen ondervinden met de circulaire transitie: modekledingstukken, sport- en buitenproducten en werkkleding.

Het project wordt geleid door Centexbel, een Belgisch onderzoekscentrum voor textiel en plastics. Andere partners zijn bedrijven en publieke organisaties als Euratex, Oxfam, Wageningen University & Research, Lenzing en PVH Corp. Het project zal in totaal vier jaar duren.