'Europese Commissie start onderzoek naar Temu'

De Europese Commissie start een onderzoek naar het Chinese e-commerceplatform Temu, een dochteronderneming van PDD Holdings. Dit meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Temu groeit snel in Europa dankzij zijn strategie van lage prijzen. Het platform is de internationale versie van de Chinese e-commercegigant Pinduoduo, opgericht in 2015, en biedt een breed scala aan producten, van kleding tot schoenen en accessoires.

Volgens Bloomberg zou Temu de regels van de Digital Services Act (DSA) overtreden. Deze Europese wetgeving richt zich op "very large online platforms" (VLOPs), bedrijven die meer dan 45 miljoen actieve gebruikers hebben. VLOPs moeten extra maatregelen nemen om illegale inhoud en vervalste producten te bestrijden.

In mei 2024 heeft de Commissie Temu als VLOP aangemerkt. Hierdoor kan de Commissie op elk moment om extra informatie vragen over de stappen die Temu onderneemt om een veilige online verkoopsfeer te creëren.

Temu onder de loep in Europa

Onder de slogan "Europa klaar voor het digitale tijdperk" heeft de EU op 25 april 2023 de eerste 19 VLOP’s en Very Large Online Search Engines (VLOSE’s) aangewezen. "Het belangrijkste doel is het voorkomen van illegale en schadelijke online activiteiten en de verspreiding van desinformatie. Het garandeert de veiligheid van gebruikers, beschermt de grondrechten en creëert een eerlijke en open online platform omgeving," aldus de Commissie in een persbericht.

De Europese Commissie houdt Temu nauwlettend in de gaten. Eerder vroeg zij al informatie op bij Temu en het platform Shein om te controleren of ze voldoen aan de EU-regels voor consumentenbescherming. Er zijn zorgen dat Temu minderjarigen niet voldoende beschermt tegen onnodige aankopen en dat het platform onduidelijk is over zijn productaanbevelingssystemen en de traceerbaarheid van verkopers.

Bovendien hebben Europese consumentenverenigingen in mei een klacht ingediend tegen Temu. Ze beschuldigen het platform van het gebruik van misleidende interfaces, ook wel "dark patterns" genoemd, om consumenten te manipuleren en hen te stimuleren meer uit te geven.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Temu maar ontvangt nog geen reactie op het verzoek om commentaar.