Europese rechter: terechte miljardenboete Europese Commissie voor Google

Google heeft het beroep tegen een miljardenboete van de Europese Commissie verloren. Dit melden de NOS en de Volkskrant. Het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg oordeelde dat de in 2017 opgelegde boete van bijna 2,4 miljard euro wegens machtsmisbruik via prijsvergelijkingsdienst Google Shopping terecht was. Uit onderzoek van de Europese Commissie bleek eerder dat Google via Google Shopping e-commerce concurrenten heeft benadeeld .

Terechte miljardenboete voor Google prijsvergelijkingsdienst

De Google Shopping-kwestie loopt al meer dan tien jaar en gaat om de commerciële resultatenpagina’s van Google. E-commerce bedrijven betalen om bovenaan de Google zoekresultaten te verschijnen. Google creëerde zo zijn eigen prijsvergelijkingsdienst en trekt deze en de betalende klanten voor terwijl zij de resultaten van concurrerende vergelijkingsdiensten op die pagina’s door middel van rangschikkingsalgoritmen achterstelt’, aldus de Europese rechter in Luxemburg.

In een reactie meldt Google de uitspraak te gaan lezen en zegt in 2017 al veranderingen te hebben doorgevoerd, waardoor concurrent-prijsvergelijkers ook tussen de zoekresultaten konden staan, aldus de NOS. Beide partijen kunnen nog in beroep gaan bij het Europese Hof van Justitie.

Momenteel lopen er vier zaken van de Europese Commissie tegen Google. Door de nederlaag in Luxemburg krijgt de techgigant mogelijk te maken met nog meer rechtszaken.