Expertadvies: tips en tricks om Tiktok in te zetten als moderetailer

“Tiktok is Netflix, maar dan versneld”, begint Kirsten Jassies, social media trendwatcher en expert, haar talk over het maken van korte video’s voor Tiktok en Instagram Reels op Modefabriek. Tiktok zit de laatste jaren in een groeispurt, iedereen gebruikt het, dus kunnen (mode)retailers niet achterblijven. Maar, hoe breng je de boodschap binnen een paar seconden goed over? FashionUnited woont de talk ‘Let’s go viral’ bij en zet een aantal tips en tricks op een rij.

U heeft ze vast wel eens in de winkel gehad: een groepje filmende en dansende kinderen - ook wel de ‘Tiktokkers’ of de Tiktok-generatie genoemd. Hoewel het heel onschuldig lijkt, is er een behoorlijke portie creativiteit en lef voor nodig. Want, ga zelf maar eens dansen en filmen om het vervolgens aan heel de wereld te laten zien. Tiktok is volgens Jassies hét platform waarmee (mode)retailers meer klanten kunnen bereiken. Het gaat volgens haar niet zo zeer om het verhogen van de conversie, maar om naamsbekendheid te creëren. En dat begint bij het algoritme. “Tiktok speelt in op jouw interesses. Het laat geen filmpjes zien die je volgers uploaden, maar speelt in op datgene wat jij eerder hebt bekeken. Dat maakt het dat gebruikers al zo’n 45 uur per maand op Tiktok zitten, tegenover 11 uur per maand op Instagram”, vertelt Jassies.

Waarom is het zo aantrekkelijk? Simpel, het zijn bewegende beelden en binnen een paar seconden weet men precies wat men wil weten, zegt Jassies. “Wanneer je bijvoorbeeld googelt op welke manieren je een paarse broek het best kunt stylen, is dat saai. Je komt websites tegen en moet veel meer moeite doen. Je bent vaak op zoek naar plaatjes. Wanneer je dat op Tiktok zoekt, krijg je binnen 5 à 10 seconden al zo’n vijf stijlopties te zien”, aldus de social media trendwatcher.

Experimenteer, kijk af en wees sociaal

Hoe begint men aan Tiktok? Daar is Jassies heel stellig in: “Durf en wees een copy cat.” Tiktok kent inmiddels genoeg bekende Tiktokkers en trendsetters waar men vanaf kunt kijken, zegt ze. “Begin met experimenteren. Maak veel video’s en kijk wat werkt.” Als extra tip geeft Jassies: Maak video’s met viral topics, sounds en effecten. Deze zijn vaak te vinden op de zogenoemde For You page en via trending hashtags. Het is als (mode)retailer belangrijk om te weten welke content aanslaat bij de doelgroep. Kom dus in contact met belangstellenden. Het is immers social media, benadrukt Jassies. “Reageer op reacties, like andere video’s, tag mensen, deel video’s van anderen en ga in op verzoeken van volgers. Dat zorgt ervoor dat men het idee krijgt gezien en gehoord te worden. Luister naar je klanten, net zoals je in de winkel doet”, vertelt Jassies. Als voorbeeld geeft de social media trendwatcher een livestream-video waarbij de consument live vragen kan stellen over een item, maar ook een video waarbij een verzoek van een volger wordt behandeld. Denk daarnaast aan een eigen challenge starten, tutorials, do it yourself’s, this or that, true or false, pranks en memes om een aantal voorbeelden te benoemen.

Regelmaat is the key

Wanneer u duidelijk in beeld heeft welke content aanslaat, kan het specificeren beginnen. Het begint bij het afbakenen van een onderwerp. Wat wilt u promoten, vraagt Jassies. “Is dat damesmode, herenmode, kinderkleding of accessoires? Houd het bij één onderwerp en maximaal drie thema’s. Het verhaal wordt op die manier duidelijk voor je volgers”, vertelt Jassies. Het is volgens de social media trendwatcher belangrijk om de content zo specifiek mogelijk te maken: “Hoe gespecialiseerder het filmpje is, hoe meer kans van slagen. Het draait niet meer om het aantal volgers, maar om het de content die je maakt.” Jassies verwijst opnieuw terug naar het algoritme. Vervolgens is het belangrijk om regelmaat te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door een vaste rubriek te bedenken die op een vast tijdstip verschijnt. Zo publiceert het pretpark Duinrell bijvoorbeeld iedere dag een nieuwe Tiktok in het attractiepark, Tikibad of vakantiepark. “Door regelmaat weten volgers wat ze kunnen verwachten en keren ze gegarandeerd terug op je kanaal”, vertelt Jassies vastberaden. “Daarnaast zorgt het ervoor dat jouw content sneller tevoorschijn komt op de For You page. Jassies raadt aan om twee à drie keer per week content te publiceren.

Creër een vibe

En dan komt de techniek om de hoek kijken. Opnieuw is hier de boodschap: Wees een copy cat. Kijk hoe anderen het doen. Vanuit welke hoek is de video gefilmd en welke transformaties worden gebruikt? Wat of wie speelt de hoofdrol en hoe wordt dit in beeld gebracht? Al deze punten maken deel uit van het laten slagen van de video. Een andere belangrijke techniek die voor veel amusement onder de video-ontvangers zorgt, is geluid. “Kijk af welke liedjes of geluidsopnames er worden gebruikt en hoe je die kunt toepassen in je eigen video’s. Een bekend geluid zorgt voor aandacht en creëert een vibe”, vertelt Jassies. Daarnaast helpt Tiktok zelf ook een handje: Tiktok past zelf de snelheid van het filmpje aan op de beat van de muziek, vertelt de social media trendwatcher. “Makkelijker dan dat, wordt het niet”, vertelt Jassies, “heb vooral ook veel plezier in het maken van de video’s en durf gek te doen!”

Het maken van korte video’s is dus niet zo makkelijk als het lijkt. Er gaan veel technieken aan vooraf. Daarnaast moet er nagedacht worden over een strategie: hoeveel content plaats je per week en hoeveel? Het is bovendien belangrijk om, net als in de winkel, aandacht te besteden aan de interactie met jouw consument/volger. Een hele klus dus. Maar, met deze tips en tricks kunt u ongetwijfeld uit de voeten. Hoewel het niet gelijk de conversie naar een ander niveau tilt, genereert u naamsbekendheid en wellicht een geheel andere kijk op uw bedrijf.