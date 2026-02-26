Explosieve groei nepwebshops: Dit kun je als ondernemer doen om je merk te beschermen

Het aantal meldingen van frauduleuze webshops in Nederland is in één jaar tijd met meer dan de helft gestegen. Uit cijfers die de Fraudehelpdesk met FashionUnited deelde, blijkt dat het aantal meldingen toenam van 4.833 in 2024 naar 7.419 in 2025. Het aantal financieel gedupeerden groeide mee van 4.012 tot 6.040 slachtoffers, met een totale schade van ruim 1,35 miljoen euro, ruim 200.000 euro meer dan het voorgaande jaar.

Hoewel deze cijfers betrekking hebben op alle productcategorieën, raakt de problematiek de modebranche direct: mode is een van de grootste en meest competitieve segmenten binnen e-commerce en draait in hoge mate op conversie en consumentenvertrouwen.

Dat ondervond ook vanHaren recent. Meerdere nepwebshops opereerden onder een naam die naar het merk verwees. Klanten plaatsten daar bestellingen in de veronderstelling dat het om de officiële webshop ging en meldden zich vervolgens met klachten bij zowel de klantenservice als in de fysieke winkels. Volgens een woordvoerder laat de situatie zien dat nepwebshops geen incident meer zijn, maar een groeiend probleem voor de gehele retailsector.

De modebranche als doelwit

Frauduleuze webshops spelen in op precies die factoren die online modeverkoop groot hebben gemaakt: sterke merkwaarde, visuele productpresentatie en een hoge koopbereidheid bij kortingen. Consumenten bestellen een ogenschijnlijk authentiek merkproduct, maar ontvangen een slecht nagemaakte versie, een totaal ander artikel of helemaal niets. In andere gevallen worden beelden en productomschrijvingen van bestaande webshops één-op-één gekopieerd, waardoor een schijnbaar legitieme modewebwinkel ontstaat, aldus Fraudehelpdesk.

Niet alleen grote namen worden als lokmiddel gebruikt, bijvoorbeeld via nepacties of advertenties op sociale media; volgens de Fraudehelpdesk zijn juist ook kleinere webshops kwetsbaar doordat hun volledige website wordt gekopieerd, soms met een URL die slechts minimaal afwijkt van het origineel.

Juist voor middelgrote en kleine modebedrijven vormt dat een risico. Zij beschikken doorgaans niet over uitgebreide juridische afdelingen of gespecialiseerde teams voor merkbescherming, terwijl hun businessmodel vaak sterk afhankelijk is van online verkeer en directe conversie.

Fraude verplaatst zich naar e-commerce

Dat het aantal malafide webshops blijft groeien, past binnen een bredere ontwikkeling waarin fraude zich steeds nadrukkelijker digitaal afspeelt. “Het plegen van fraude is van alle tijden, maar door de toenemende digitalisering verplaatst het zich naar het digitale domein. Die ontwikkeling is door de coronapandemie in een stroomversnelling geraakt en is inmiddels een breed maatschappelijk probleem,” zegt Marlene ten Ham, algemeen directeur van Thuiswinkel.org, tegen FashionUnited. Volgens de brancheorganisatie maken criminelen in uiteenlopende sectoren misbruik van digitale dienstverlening en nemen zij snel nieuwe methodes over. Daarbij valt op dat het aantal frauduleuze websites met een .com-domein dat logo’s en handelsnamen van bestaande webshops misbruikt toeneemt.

Tegelijkertijd opereren nepwebshops steeds professioneler. Ze maken gebruik van overtuigende webdesigns, social media-advertenties en in sommige gevallen zelfs misleidende reviews. Daarmee vergroten zij hun bereik en geloofwaardigheid en wordt het voor consumenten moeilijker om echt van nep te onderscheiden.

Misbruik van merkbekendheid vergroot impact

Criminelen spelen daarbij nadrukkelijk in op de bekendheid van bestaande retail- en modemerken. Door domeinnamen te registreren die sterk lijken op die van een officiële webshop, huisstijlen te kopiëren of extreme kortingen te communiceren, wekken zij de indruk dat het om een legitieme aanbieder gaat. “Het gaat niet alleen om merkmisbruik, maar vooral om het misleiden van consumenten onder het mom van een vertrouwd merk,” aldus Ten Ham in een reactie aan FashionUnited. “Juist omdat consumenten denken bij een bekend merk veilig te kopen, wordt fraude moeilijker te herkennen en is de impact groter.”

Voor consumenten betekent dit niet alleen financieel verlies, maar ook onzekerheid en afnemend vertrouwen in online aankopen. Voor retailers vertaalt het probleem zich in reputatieschade, extra druk op de klantenservice en vragen van consumenten die in de veronderstelling zijn dat zij bij de officiële webshop hebben besteld. Daarnaast kost het opsporen en juridisch aanpakken van frauduleuze partijen tijd en middelen.

Manieren om fraude te voorkomen als retailer

Om misbruik van hun merk en de schade door nepwebshops zoveel mogelijk te voorkomen, is het volgens zowel de Fraudehelpdesk als Thuiswinkel.org voor retailers essentieel om hun bedrijfs- en merknaam structureel te monitoren. Preventie begint daarbij met het actief volgen van domeinnamen en online advertenties die sterk op het eigen merk lijken. Zo biedt SIDN een dienst waarmee merkeigenaren automatisch een melding ontvangen wanneer een lookalike .nl-domein wordt geregistreerd. Ook via Google Alerts of Talkwalker Alerts kunnen ondernemers signaleren wanneer hun naam ergens online opduikt, zodat zij snel kunnen ingrijpen bij een nagemaakte webshop, frauduleuze actie of misleidende domeinnaam en klanten tijdig kunnen waarschuwen.

Tegelijkertijd benadrukt de Fraudehelpdesk dat geen enkel monitoringsysteem waterdicht is: niet elke vermelding wordt opgepikt, maar vroegtijdige signalering vergroot wel de kans om schade voor zowel merk als consument te beperken.

Wat retailers kunnen doen bij een nepwebshop

Wanneer een frauduleuze webshop wordt ontdekt, is snel handelen cruciaal volgens Thuiswinkel.org. Retailers doen er goed aan direct bewijsmateriaal te verzamelen in de vorm van screenshots en domeingegevens, aangifte te doen van identiteitsfraude bij de politie en een notice-and-takedown verzoek in te dienen bij de hostingpartij. Tegelijkertijd blijft actieve communicatie richting consumenten essentieel, bijvoorbeeld via de eigen website en sociale kanalen. Via de trusted flagger-route kunnen aangesloten webshops hun melding bovendien versneld laten oppakken door het LMIO.

Samenwerking met politie en nieuwe ‘trusted flagger’-rol

Om die impact te beperken werkt Thuiswinkel.org intensiever samen met opsporingsinstanties, waaronder het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van Politie Nederland. Wanneer het LMIO vaststelt dat een website malafide is en er een link is met een bestaand Thuiswinkel-lid, kan de brancheorganisatie een waarschuwing publiceren richting consumenten. Sinds kort heeft Thuiswinkel.org bovendien de status van ‘trusted flagger’, waardoor meldingen van aangesloten retailers met prioriteit door het LMIO worden behandeld.

Ook aan de consumentenkant worden extra controles ingebouwd. Het Thuiswinkel Waarborg keurmerk controleert actief op misbruik van het keurmerk en laat het logo altijd doorlinken naar een certificaatpagina, zodat shoppers de echtheid kunnen verifiëren. Daarnaast werd in samenwerking met onder meer Veiliginternetten.nl de zogeheten ScamCheck gelanceerd, waarmee consumenten kunnen nagaan hoe betrouwbaar een webshop is, aldus een woordvoerder van Thuiswinkel.org.