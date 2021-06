Facebook verdacht van oneerlijke concurrentie met Marketplace, EU en Groot-Brittannië starten onderzoek

Op één en dezelfde dag zijn er twee onderzoeken aangekondigd naar de praktijken van Facebook. Zowel de EU als Groot-Brittannië willen uitzoeken of het techbedrijf zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie, zo melden internationale media, waaronder de NOS. Het gaat daarbij specifiek om Facebooks verkoopdienst Marketplace.

Volgens de Europese Commissie zou Facebook mogelijk advertentiedata gebruiken van bedrijven die op het platform adverteren, om de prestaties van Marketplace te verbeteren en zo met hen te concurreren. Facebook kan data die via adverteerders binnenkomen bijvoorbeeld gebruiken om eigen producten beter aan doelgroepen te koppelen. “Je moet bedenken dat Facebooks Marketplace via een algoritme werkt, zo verklaart Hans Vedder, hoogleraar mededingingsrecht in Groningen, tegenover de NOS. “Die zegt: deze bezoeker heeft eerder sportkleren gekocht, misschien is deze klant ook wel geïnteresseerd in sportschoenen.”

De EU onderzoekt daarnaast of de integratie van Marketplace met een sociaal netwerk Facebook voordelen biedt ten opzichte van concurrenten als het gaat om het bereiken van consumenten. Facebook heeft in een reactie laten weten “volledig te zullen meewerken met de onderzoeken om aan te tonen dat de aantijgingen ongegrond zijn”, zo schrijft de NOS.

Groot-Brittannië heeft een vergelijkbaar onderzoek ingesteld. De twee partijen werken niet samen, maar hebben wel contact met elkaar over de onderzoeken.

Facebook is niet het enige bedrijf dat door autoriteiten achter de broek wordt gezeten. Ook andere techgiganten, waaronder Amazon kregen al te maken met verdenkingen van concurrentievervalsing en datamisbruik.