Failliet: deze modebedrijven vroegen faillissement aan in de tweede helft van 2019

November was een piekmoment als het ging om faillissementen onder modebedrijven. Brand Retail Group, Witteveen en ook de Veldhoven Group vroegen faillissement aan. Begin mei waarschuwde ABN Amro al voor een flinke toename van faillissementen in de kledingsector die het verwachtte voor de rest van 2019. De bank kreeg gelijk. FashionUnited zet de faillissementen op en rij, met hier en daar een doorstart.

Vidrea Retail, Victory & Dreams Holding en Witteveen Retail

Het faillissement van Vidrea Retail, de exploitant van de Miller & Monroe-winkels zette een reeks van faillissementen in beweging. Vidrea Retail werd failliet verklaard eind juni, moederbedrijf Victory & Dreams Holding volgde eind september en in november viel ook Witteveen Retail om dat toebehoorde tot Victory & Dreams. Allen waren ze onderdeel van het relatief nieuwe mode-imperium dat Lex Hes aan het bouwen was. Nieuws over eventuele doorstarten is er nog niet, wel werd in augustus bevestigd dat een doorstart voor Vidrea Retail niet mogelijk was. Het bedrijf laat een schuld achter van 43 miljoen euro.

Modemerk La Ligna onder Benlig B.V.

Benlig B.V., de merkhouder van La Ligna wordt eveneens eind juni failliet verklaard. De surseance werd een week eerder aangevraagd. Het is het tweede faillissement voor het merk, in 2016 werd het doorgestart door een groep investeerders waaronder het oude management. Het tweede faillissement werd veroorzaakt door een aanhoudende omzetdaling en werd direct veroorzaakt door een naheffingsaanslag van omzetbelasting waardoor aan bepaalde betalingsverplichtingen niet meer voldaan kon worden. In juli wordt een overeenkomst bereikt met Omnim Investments, het bedrijf achter ook College Style en Nickelson.

Dungelmann Schoenen B.V.

Dungelmann Schoenen B.V. wordt in juli failliet verklaard, maar vind een maand later al een nieuwe eigenaar. Het is nog niet bekend wie de investeerder is, een naam wordt niet genoemd in het faillissementsverslag. In de media wordt herstructurerings specialist Martijn Rozenboom aangewezen.

Nederlandse schoenenwinkels Noë

De Nederlandse winkels van schoenenmerk Noë worden begin september failliet verklaard. De Belgische BV Noë Antwerp, waar ook de wholesale tak onder valt is niet bij het faillissement betrokken.

Modemerk Sylver onder Silver Lining B.V.

Silver Lining B.V. wordt in oktober failliet verklaard. Het damesmodemerk Sylver valt onder het bedrijf. Begin december is nog geen doorstart voor het merk bereikt, maar de curator is nog wel in gesprek met diverse partijen. Na de eerste procedure voor een doorstart die geen definitieve overnamekandidaat opleverde meldde zich nog meerdere partijen waarmee nu gesproken wordt, zo meldt de curator in het faillissementsverslag.

Addy van den Krommenacker

Ontwerper Addy van den Krommenacker vraagt in oktober een faillissement aan. De ontwerper maakt het zelf bekend in een emotionele video op Twitter. Begin december maakt Van den Krommenacker eveneens op Twitter bekend dat de curator overeenstemming heeft bereikt met diverse partijen waardoor het bedrijf een doorstart kan maken. Van den Krommenacker noemt in de video dat de winkels gesloten zullen blijven en dat hij zich gaat focussen op ontwerpen.

Brand Retail Group

Aan de Brand Retail Group, het voormalige Varova Fashion, komt begin november een einde met de verkoop van Open32. Open32 was het laatste resterende merk in het portfolio van de groep waarop de Brand Retail Group failliet wordt verklaard.

Modemerk Sandwich onder Veldhoven International B.V.

Veldhoven International B.V. vraagt voor alle Nederlandse entiteiten in november het faillissement aan. Na een strategieverandering in 2016 heeft de groep alleen het modemerk Sandwich nog in het portfolio. Het faillissement heeft geen effect op andere Veldhoven bedrijven in België, Engeland en het Verre Oosten, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Halverwege december komt het nieuws dat Sandwich wordt voortgezet onder de Sandwich Fashion Group, gevestigd op hetzelfde adres als de voormalige Veldhoven Group. De bedrijven in Nederland en Duitsland worde voortgezet en uiteindelijk zullen ook de overige buitenlandse activiteiten worden overgenomen.