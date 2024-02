Faillissement Nederlandse Clarks-winkels veroorzaakt door koersverandering merk

De Nederlandse Clarks-winkels gingen in januari dit jaar kopje onder, omdat het merk een andere koers wilde varen, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag. Schoenenfamilie Mulder, die de distributie van Clarks in de Benelux in hand had en de Nederlandse Clarks-winkel exploiteerde, lijkt te zijn ‘gewipt’ ten gunste van een grotere, internationale partij.

Mulder Schoenen breidde in 2008 zijn portfolio uit met Clarks-winkels, waarvan de eerste opende in Den Haag. Daarna volgden winkels in Amsterdam (twee), Breda, Maastricht, Haarlem, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Leidsenhage. Deze Nederlandse speler zette Clarks groot op de kaart in Nederland.

Clarks is van oorsprong een familiebedrijf. De onderneming bleef tot en met 2021 dan ook volledig in handen van de familie. In 2021 kreeg Clarks een nieuwe meerderheidsaandeelhouder: LionRock Capital, dat 100 miljoen pond (110,7 miljoen euro) in het bedrijf investeerde. De familie Clark had daarmee nog 49 procent belang in het bedrijf.

Sinds de overname veranderde de koers van het bedrijf meerdere malen en dat blijkt nu opnieuw aan de orde te zijn. “De spreekwoordelijke genadeslag is dat de nieuwe (meerderheids)eigenaar van Clarks [LionRock Capital, red.] heeft besloten met een nieuwe distributeur in zee te gaan”, schrijft de curator in het verslag. “De Clarks Group [de familie Mulder, red.] heeft uit de media moeten vernemen dat GAB Fashion Agency is aangesteld als distributeur voor de Clarks schoenen in Benelux. De Clarks Groep heeft via diverse kanalen te horen gekregen dat zij niet meer met schoenen zullen worden beleverd. Uit die combinatie van feiten heeft de Clarks Groep dus moeten opmaken dat met hen de distributieovereenkomst kennelijk is beëindigd of opgezegd. De Clarks Groep lijkt dus als relatief kleine, landelijke distributeur te zijn gewipt, ten gunste van een grotere, internationale partij.”

Bovengenoemde in combinatie met de teruglopende omzet door de verkoop van de Clarks-webshop en -website een aantal jaren terug én de teruglopende omzet door de coronacrisis bracht de Nederlandse Clarks-winkels in moeilijkheden. De destijds nieuwe exploitant van de webshop zou slechte service hebben geboden, wat resulteerde in ‘een flinke deuk’ in de reputatie van het merk. Dit had een negatief effect op de Nederlandse Clarks-winkels.

De curator meldt ook dat Clarks Group niet over genoeg middelen beschikt om in juridisch geweer te komen tegen de stilzwijgende beëindiging.