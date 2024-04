Fair Resource Foundation lanceert Collectief Circulair Textiel voor Nederlandse textielproducenten

Fair Resource Foundation (voorheen Recycling Netwerk Benelux) lanceert vandaag het Collectief Circulair Textiel, een producentenorganisatie voor de Nederlandse textielsector. Het initiatief voor textiel stelt duurzaamheid, samenwerking en transparantie centraal. Het is de eerste producentenorganisatie in Europa opgericht door een milieuorganisatie, zo meldt de organisatie in een persbericht.

Het Collectief Circulair Textiel is voor producenten en bedrijven die textiel (waaronder kleding en huishoudelijk textiel) op de Nederlandse markt brengen. Het initiatief moet ervoor zorgen dat zij de wettelijke UPV-regels, die 1 juli 2023 ingingen, gemakkelijker kunnen volgen.

De organisatie zegt dat het Collectief Circulair Textiel anders dan andere producentenorganisaties transparant blijft over financiering, data en besluitvorming. Dit doen zij niet alleen.“Textielproducenten, inzamelaars, recyclers, gemeenten, NGO’s, en organisaties met een maatschappelijk oogmerk formuleren in deze nieuwe opzet gezamenlijk de strategische doelen waar het Collectief Circulair Textiel uitvoering aan zal geven,” aldus Fair Resource Foundation.

Op de agenda van het Collectief Circulair Textiel: het tegengaan van vernietiging van onverkochte goederen, stimuleren inzamelsystemen, hergebruik, reparatie en nieuwe technologieën voor hoogwaardige recycling in samenwerking met partnerschappen met organisaties met een sociaal maatschappelijk doel.

De organisatie benadrukt de impact van textiel op het milieu. “In Europa wordt slechts 1 procent van de kleding gerecycled tot nieuwe kleding. Hoewel in Nederland de helft van het apart ingezamelde textiel al wordt hergebruikt (de stap boven recycling), is er ook nog veel onbenut potentieel. Bovendien wordt een groot deel van het textiel geëxporteerd voor hergebruik buiten Europa, waar het deels gedumpt of verbrand wordt. Dit is niet alleen zonde van de grondstoffen, maar ook schadelijk vanwege de resulterende vervuiling voor mens en milieu.”