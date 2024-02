Farfetch reduceert personeelsbestand met 30 procent

Stukje bij beetje wordt duidelijk wat de reorganisatie bij Farfetch precies inhoudt. Halverwege februari werd bekend dat José Neves, de Chief Executive Officer van het bedrijf, Farfetch verliet. Nu blijkt dat de luxe e-tailer zijn personeelsbestand uitdunt met 25 à 30 procent, aldus Drapers op basis van een bedrijfsmemo.

Farfetch stuurde volgens Drapers op 16 februari een memo naar alle medewerkers waarin staat dat het bedrijf ‘begint met een proces om afscheid te nemen van collega’s en vrienden die een belangrijk onderdeel zijn geweest van de reis die Farfetch tot nu toe heeft gemaakt’.

“We hebben besloten om het bedrijf te stroomlijnen, zodat we kunnen opereren vanuit een financieel sterke positie (...). Hoewel het nooit gemakkelijk is om dit proces te doorlopen, was dit een noodzakelijke beslissing om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen”, zo luidt de memo volgens Drapers.

Het zal in totaal om zo’n 2.000 werknemers gaan die werkzaam zijn in onder andere de ‘product design’-teams en Farfetch Platform Solutions - de bundel van commerce-oplossingen en retailtechnologie van het bedrijf.

Naar verluidt is de ontslagronde in Portugal al begonnen en worden medewerkers in andere regio’s op maandag 19 februari bijeen geroepen.