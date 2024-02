CEO Farfetch stapt op middenin chaos Coupang-overname

José Neves, de Chief Executive Officer van Farfetch gaat het bedrijf verlaten in het kader van een reorganisatie, nadat het bedrijf werd overgenomen door Coupang, een Zuid-Koreaanse retailpartij, zo wordt op verzoek bevestigd aan FashionUnited.

Zijn vertrek maakt deel uit van een reeks ontslagen bij het bedrijf, waar Chief Fashion and Merchandising Officer, Elisabeth Von Der Goltz, en hoofd Farfetch Platform Solutions (EPS) zich ook voorbereiden op hun vertrek.

Het vertrek van Neves werd als eerste gemeld door WWD, die een interne memo had ingezien. Daarin stond dat het voormalige hoofd in een adviserende rol zou blijven en nog niet direct zou worden vervangen. In plaats daarvan zal het bedrijf nu op interim-basis worden geleid door Coupang-oprichter Bom Kim en het directieteam van Farfetch.

Een woordvoerder van het bedrijf meldde desgevraagd aan FashionUnited: “Bij het evalueren van de belangrijkste prioriteiten en middelen binnen het bedrijf, hebben we de moeilijke, maar noodzakelijke beslissing genomen om het aantal medewerkers wereldwijd te verminderen en functies te schrappen.”

“Deze beslissing stelt de toekomst van het bedrijf veilig en als gevolg daarvan kan Farfetch nu opereren vanuit een sterke positie en zich richten op waar we het beste in zijn: het leveren van uitzonderlijke ervaringen voor merken, boetieks en klanten.”

'Meer ontslagen volgen de komende dagen'

Volgens WWD wordt verwacht dat er de komende dagen nog meer banen zullen verdwijnen omdat Coupang het bedrijf probeert te stroomlijnen in een poging om "financieel sterker" te worden door een "beter gestructureerde organisatie".

De betrokkenen - waarvan het aantal niet bekend is gemaakt - zullen op de hoogte worden gebracht via gesprekken die vrijdag beginnen in Portugal, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en andere regio's op maandag.

De overname van Farfetch door Coupang, die eind januari werd afgerond, is zowel door partners als aandeelhouders met tegenzin ontvangen.

Voorafgaand aan de overname had Farfetch in augustus een sterke liquiditeit en ondernemingswaarde van drie miljard dollar gerapporteerd, om maanden later over te gaan in wat een groep ontevreden aandeelhouders nu een "noodlijdende verkoop" hebben genoemd.

De investeerders, die meer dan 50 procent van Farfetch's 3,75 procent converteerbare senior obligaties in handen hebben, hebben de overname aangevochten en Farfetch een verzoek tot liquidatie op de Kaaimaneilanden gestuurd. Ook hebben ze om een onderzoek naar Neves' verkoopactiviteiten gevraagd, waarbij ze het voormalige hoofd van Farfetch verwijten "ongerechtvaardigde waardevernietigende stappen" te hebben genomen.

Andere trouwe partners van Farfetch hebben zich ook teruggetrokken uit het bedrijf, zoals Kering, Richemont en Neiman Marcus die hun contract met de retailer en zijn technologieaanbod hebben beëindigd of stopgezet.