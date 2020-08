Fashion on Climate: modewereld moet koolstofuitstoot met de helft verminderen

De Global Fashion Agenda heeft vandaag het Fashion on Climate rapport 2020 gepresenteerd. Dit doen zij samen met consultancybedrijf McKinsey om leidende bedrijven in de modeindustrie van data te voorzien die op feiten zijn gebaseerd, zodat zij daar hun keuzes op kunnen baseren om samen de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan. Het rapport oppert ideeën die de modeindustrie kunnen helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Volgens de Paris Climate Change Agreement die in 2015 gesloten werd, moeten landen er alles aandoen om global warming te beperken tot een stijging van 1,5 graad celsius in temperatuur. Het Fashion on Climate rapport stelt dat modebedrijven hier een cruciale rol in spelen, maar dat er wereldwijd slechts zo’n vijftig bedrijven zijn die zich aan te targets houden om hieraan te voldoen. Hoewel modebedrijven vooral in hun uitingen graag spreken over hun pogingen tot duurzaamheid , zijn ze er volgens het rapport nog lang niet. In 2030 moet de koolstofuitstoot van de modeindustrie met de helft verminderd zijn om aan de eisen van de Paris Climate Change Agreement te voldoen.

Ḿodeindustrie moet CO2-uitstoot verminderen om klimaatverandering tegen te gaan

De cijfers uit het rapport zijn schokkend. In 2018, het laatste jaar waarover er data beschikbaar zijn, was de kleding- en schoenenindustrie verantwoordelijk voor 2,1 miljard ton CO2-uitstoot. Dat is 4 procent van het wereldwijde totaal en evenveel als Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk samen. Als er geen actie wordt ondernomen, gaat dit de komende jaren alleen maar stijgen tot 2,7 miljard ton in 2030 en dat is veel meer dan is toegestaan door de Paris Climate Change Agreement.

Om deze groei in de CO2-uitstoot tegen te gaan, moet de industrie nu actie ondernemen. Het streven is volgens het rapport om in de komende tien jaar de totale CO2-uitstoot te verminderen naar rond de 1,1 miljard ton per jaar. Om dit te bereiken adviseren de Global Fashion Agenda en McKinsey dat merken en retailers samen gaan werken met hun toeleveranciers om consumenten duurzamere opties te kunnen bieden.

Het rapport oppert drie strategieën die modebedrijven kunnen gebruiken om de CO2-uitstoot te verminderen. De eerste strategie betreft de toeleveranciers. Zij kunnen bijvoorbeeld overproductie verminderen en kijken of ze materialen en stoffen kunnen produceren met minder CO2-uitstoot. Maar ook de eigen processen van de modebedrijven kunnen verduurzaamd worden, door te letten op transport, het aantal retouren te verminderen, betere verpakkingen te gebruiken en meer gerecycelde materialen te gebruiken. Tot slot is er ook een rol weggelegd voor de consument. Duurzaam consumentengedrag moet meer gestimuleerd worden door bijvoorbeeld kledinguitleen, herverkoop, het herstellen van kleding en minder wassen en drogen.

Beeld: Allbirds