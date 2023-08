Fashionette AG gaat beauty en smartwatch bedrijfstakken verkopen

Dat Fashionette AG ging stoppen met de beauty en smartwatch afdelingen binnen het bedrijf werd begin dit jaar al duidelijk. Nu blijkt dat het Duitse bedrijf deze bedrijfstakken wil verkopen, aldus een nieuw persbericht.

De verkoop van de bedrijfsonderdelen moet plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2023, zo is te lezen in het bericht. De opbrengsten van deze verkoop zullen aan het einde van het boekjaar 2023 aan Fashionette toekomen. Fashionette AG verwacht een verkoopprijs van ‘één tot enkele miljoenen euro’. Of er al een koper op het oog is, is nog niet bekend.

"We hebben een duidelijke focus op winst en hebben de ommekeer bij fashionette AG dit jaar afgerond. De twee gesloten bedrijven en ons kostenreductie- en efficiëntieprogramma zorgen voor een aanzienlijke stijging van ons bedrijfsresultaat. We zijn nu zeer verheugd te kunnen aankondigen dat we de resterende activa en activiteiten van de twee business units Beauty en Smartwatches aan derden zullen verkopen en zo extra opbrengsten zullen genereren,” aldus Dominik Benner, CEO van Fashionette AG, in het bericht.