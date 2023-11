Fashionette AG rondt fusie met The Platform Group ‘binnenkort’ af

Accessoires retailgroep Fashionette AG rondt de overname van The Platform Group GmbH & Co KG binnenkort af, zo maakt Fashionette bekend in een persbericht. Het bedrijf gaat ervan uit dat de overeengekomen kapitaalverhoging in de komende dagen geregistreerd wordt.

Fashionette AG maakte in augustus bekend te willen fuseren met The Platform Group, waarna het plan in september werd goedgekeurd. Nu de afronding van de fusie dichterbij komt, betekent dat dat Fashionette AG binnenkort verder gaat onder de naam The Platform Group. “De fusie van de activiteiten van de twee bedrijven zal een nieuw bedrijf in de platformsector creëren dat winstgevend is, groeit in tal van sectoren en klaar is om de toonaangevende platformgroep in Europa te worden,” aldus Dominik Brenner, CEO van Fashionette en eigenaar van The Platform Group, destijds.

The Platform Group heeft diverse platforms in het portfolio op het gebied van kleding, schoenen en accessoires, maar ook machines, auto’s en meubilair.