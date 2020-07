FNG stelt publicatie geauditeerde jaarcijfers uit

De definitieve jaarcijfers over 2019 van modegroep FNG NV laten nog even op zich wachten. Het bedrijf zou de cijfers in juli publiceren, maar stelt de publicatie uit naar augustus, zo laat het in een persbericht weten. De auditwerkzaamheden hebben vertraging opgelopen door de financieel onzekere situatie waarin de groep zich op dit moment bevindt.

“De onduidelijke situatie waarin de groep zich op dit ogenblik bevindt op het vlak van financiering, heeft geleid tot een verdere vertraging op het vlak van de auditwerkzaamheden, waardoor het jaarlijks financieel verslag met geauditeerde cijfers niet openbaar zal kunnen worden gemaakt in juli 2020,” zo staat in het persbericht vermeld. De groep zegt “alles in het werk (te stellen) om zo spoedig mogelijk geauditeerde jaarcijfers en het jaarlijks financieel verslag bekend te maken.”