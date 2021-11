FNV organiseert protestactie bij zeiljacht Amazon-oprichter Jeff Bezos

Vakbonden FNV Handel en FNV Young & United organiseren op vrijdag 26 november een demonstratie tegen de arbeidsvoorwaarden van webgigant Amazon. Het protest vindt plaats bij de Nederlandse scheepswerf waar een miljoenenjacht voor Amazon-oprichter Jeff Bezos in de maak is, zo is te lezen in een persbericht van beide vakbonden.

Het initiatief is onderdeel van de internationale actiedag Make Amazon Pay. Op verschillende plekken in de wereld wordt geprotesteerd tegen het beleid van Amazon, dat de afgelopen jaren meermaals negatief in het nieuws is geweest. “Amazon staat over de hele wereld bekend om zijn anti-vakbondsstrategie. Verder zijn de lonen, werktijden en andere arbeidsvoorwaarden belabberd, net als de omstandigheden waaronder mensen moeten werken,” aldus Michiel Al, bestuurder van FNV Handel, in het persbericht. “Dat moet veranderen.”

Het zeiljacht waar momenteel op de scheepswerf aan gewerkt wordt zou ongeveer een half miljard euro waard zijn. “Bezos heeft zijn enorme rijkdom vergaard dankzij maar vooral ook ten koste van zijn werknemers,” zegt Al. “Deze boot staat voor ons symbool voor de niets en niemand ontziende groei van Amazon.”

Amazon kwam in 2020 naar Nederland en opende hier in het voorjaar van 2021 een eigen bezorgcentrum. Destijds riep FNV Amazon al op om de rechten van zijn werknemers in Nederland te <a href=”https://fashionunited.nl/nieuws/business/vakbond-fnv-vraagt-amazon-zich-aan-regels-te-houden/2021071450309” target=”_self”><u>respecteren</u></a>.