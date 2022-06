FNV ziet lonen wel stijgen, maar niet genoeg: komt komend seizoen met stevige looneis

Vakbond FNV wil het komende cao-seizoen een stevige looneis neerleggen bij werkgevers. Dat zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha tegenover verschillende media, waaronder het Financieel Dagblad. De vakbond ziet de cao-lonen al wel stijgen, maar niet genoeg om de inflatie bij te benen, zo is in een persbericht te lezen. Mede daarom moeten de lonen verder omhoog.

Over de 142 cao’s die in het afgelopen half jaar werden afgesloten en waarbij FNV betrokken was, stijgen de lonen gemiddeld met 2,79 procent, zo meldt de vakbond. Voor mensen met een salaris op minimumniveau is de stijging gemiddeld 3,5 procent, voor modale inkomens 3,5 procent. ‘Afgezet ten opzichte van het cijfer van 3,3% inflatie waar de FNV in oktober 2021 van uitging, is dit een realistisch resultaat,’ aldus Boufangacha in het persbericht. Maar de inflatie is inmiddels naar ongeveer tien procent gestegen, ziet FNV. Dat betekent dat de lonen reëel omlaag gaan.

Boufangacha: “Met name mensen met lage- en middeninkomens worden nu extra hard getroffen door de inflatie, waardoor de scheefgroei toeneemt. En dat na een decennium waarin ze toch al te weinig merkten van de economische groei.” Ook frustreert het Boufangacha dat werknemers onvoldoende delen in de stijgende winsten van bedrijven, bijvoorbeeld in de industrie of de pakketbezorging.

De vakbond ziet al wel een omslag bij werkgevers richting hogere lonen, maar er is meer nodig, zegt Boufangacha. “De recente ontwikkelingen in de zorg, onderwijs en op Schiphol laten zien dat het belang van kwalitatief goed werk op brede steun kan rekenen. Juist nu moeten werkgevers investeren in goede arbeidsvoorwaarden, anders stemmen mensen met hun voeten en zoeken elders werk. Het deel van de koek dat naar werknemers gaat, moet flink omhoog.”