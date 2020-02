Forever 21 officieel overgenomen door Authentic Brands Group en Simon Property

De Amerikaanse fast fashion keten Forever 21 Inc. is officieel overgenomen door Authentic Brands Group, Simon Property Group en Brookfield Property Partners. Dat meldt Authentic Brands in een persbericht.

Forever 21 vroeg afgelopen september faillissement aan na grote verliezen in een aantal internationale markten en toegenomen online concurrentie. De nieuwe eigenaren betalen 81 miljoen dollar (75 miljoen door) voor het bedrijf, en zullen daarnaast ook diverse schulden op zich nemen.

De drie nieuwe eigenaren zijn van plan om de keten nieuw leven in te blazen. “Forever 21 is een krachtig retailmerk met een ongelofelijk consumentenbereik en een grote hoeveelheid onaangeroerde potentieel,” zegt ABG-oprichter en CEO Jamie Salter in het persbericht. “We verheugen ons op de samenwerking met het F21 team en onze mondiale partners. Samen gaan we de kernactiviteiten van het merk nieuw leven inblazen en een wereldwijd publiek engageren door middel van nieuwe producten en belevingen.”

De voormalige topman van de verlieslatende keten wordt vervangen door een nieuwe CEO, meldt Salter in een interview met Bloomberg. Er zijn momenteel drie kandidaten en Forever 21 zal binnenkort de nieuwe topman benoemen.

ABG, Simon en Brookfield trachten zoveel mogelijk van de 448 winkels in de Verenigde Staten open te houden. Forever 21 telt ongeveer 600 winkels in 57 landen, en er zijn ook plannen om het merk uit te breiden in Europa, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië en China, in samenwerking met nieuwe en bestaande partners.

Lees ook: Barneys verkoopt activa aan Authentic Brands Group voor 271 mln dollar

Lees ook: Forever 21 vraagt uitstel van betaling aan