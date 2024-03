Format van ITS Contest kan door nieuwe thuisbasis blijven ontwikkelen

De 2023/24 editie van de ITS Contest (International Talent Support) vond in maart 2024 plaats in een nieuw format. De finalisten maakten niet alleen kans op een scala van prijzen, maar ze werden ook een week lang verwelkomd in Triëst, de thuisbasis van ITS. Sinds het jaar 2023 heeft International Talent Support een fysiek thuis in de stad en dat zorgt dat de mogelijkheden voor de organisatie significant toenemen, zo blijkt uit gesprek met oprichter Barbara Franchin.

International Talent Support staat, zoals de naam doet vermoeden, in het teken van het ondersteunen van ontwerptalent. De wedstrijd is opgericht in 2002 door Barbara Franchin en heeft sindsdien diverse internationale talenten verwelkomd zoals Demna, Matthieu Blazy en Nicola di Felice. Steun voor ontwerptalent komt in de vorm van een geldprijs en internationale media-aandacht, maar de afgelopen jaren neemt de steun ook andere vormen aan.

Zo opende vorig jaar het museum ITS Arcademy [hoewel mensen vaak aannemen dat dit een spelfout is en ‘ITS Academy’ de naam is, is dit niet zo, red.], waar alle portfolio’s van voorgaande deelnemers zijn verzameld. Of ze nou hebben gewonnen of niet, hun collectie is vereeuwigd in het archief. Dit betekent dat bezoekers van het museum ook kennis kunnen maken met hun werk.

International Talent Support onderzoekt mogelijkheden om talenten verder te ondersteunen

Nu komt er nog een andere vorm van steun bij: een residency. De finalisten van de 2023-editie, waarvan de uitreiking op 22 maart 2024 plaatsvond, worden de week voorafgaand aan de ceremonie uitgenodigd voor een residentie. Gedurende deze dagen maken ze kennis met professionals, worden ze gementord en werken ze aan speciale projecten. Het is een unieke ervaring, zo is ook te horen in de toespraken van meerdere winnaars op het podium.

De wens om de kandidaten te verwelkomen in Trieste voor een langere periode werd al sinds 2016 gekoesterd, zo vertelt Franchin. “We hebben een idee hoe we de finalisten beter kunnen ondersteunen. Ons doel is om hen meer tools, meer steun, meer informatie te geven waarmee zij zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Dit is essentieel”, zo legt ze uit. “Normaal gesproken zijn de finalisten hier maar heel kort. Het is snel, het is luid. Nu we een thuis hebben kunnen we een blijvende relatie aan gaan. Het is niet maar een weekend per jaar, het is een thuis waar je mensen kunt uitnodigen, waar ze kunnen verblijven. Door het nieuwe thuis kunnen we nu dingen doen die we eerder niet mogelijk achten.” Een nog grotere thuisbasis zou de mogelijkheden nog verder vergroten, maar Franchin geeft aan dat dit pas over vijf tot zes jaar zal zijn.

Franchin ziet ITS Contest dan ook verder ontwikkelen. Zo ziet ze een langere residentie voor zich waarin de finalisten nog meer ervaring en connecties op kunnen doen. Voor de volgende editie voorziet ze ook al een verandering voor de wedstrijd. “We willen niet altijd hetzelfde blijven, dat is niet ons doel. We willen verschillende formats testen en waarschijnlijk zal volgend jaar de residentie langer zijn en geen awards worden uitgereikt, of minder.” Franchin geeft aan dat het aanwijzen van een ‘beste’ een gedateerd idee is volgens haar. “Het is oneerlijk om te vergelijken, want ze zijn allemaal zo anders. Iedereen is het beste en niemand is de beste. We zullen echter altijd steun geven aan deelnemers.” Zo legt ze uit dat finalisten altijd al geld krijgen als ze überhaupt geselecteerd worden voor de wedstrijd. Om precies te zijn: 6.000 euro.

Ook voorziet Franchin dat de organisatie de wedstrijden meer openstelt voor andere disciplines. Op dit moment zijn er al prijzen voor onder andere beste fashion film en digitale mode. “Het is breder dan mode, wat de finalisten doen is kunst. Dus we zien wel de kans om de wedstrijd breder te maken.” Ze ziet ook kansen om het platform van ITS verder uit te breiden dan alleen de wedstrijd, naar bijvoorbeeld TV-concepten en een media platform waarmee ze talenten verder in de spotlight zet. Genoeg ruimte om verder te experimenteren en te ontdekken wat past en nodig is voor het ondersteunen van jong talent.