Diep ontroerd: Momoka Sato wint hoofdprijs bij ITS Contest 2023

De winnaars van de ITS (International Talent Support) Contest 2023 zijn bekend. Japanse ontwerper Momoka Sato ging met de hoofdprijs ITS Arcadamy Award naar huis. De Jury Special Award werd dit jaar verdeeld onder twee finalisten: Ju Bao en Richard Fairbey. In totaal werden er dertien prijzen verdeeld.

Het werk van Sato is niet alleen technisch prachtig, het verhaal erachter is diep ontroerend. Niet alleen de aanwezige pers in Trieste was deze mening toebedeeld, maar ook de jury van ITS Contest. De collectie ‘Utopia on the Mountain Top’ eert Sato’s grootmoeder in elk detail. De collectie viert de ambacht, kennis van traditionele kunsten zoals Cha no yu (de thee ceremonie), Ikebana (bloemschikken) en Sumi-e (inkt schilderen) en haar wijsheid. De collectie is delicaat, maar ondanks alle details niet overdadig. De looks vertellen het verhaal van de Japanse traditie waarin de ziel van de overledene in 49 dagen een reis aflegt die hun lot in het hiernamaals bezegelt. Elke look beschrijft een andere stap van het hoofdpersonage naar Utopia.

Sato was zichtbaar aangedaan toen ze haar naam hoorde. Ze werd ontvangen door ITS Contest oprichter Barbara Franchin en had enkele minuten nodig om op adem te komen. Die minuten moedigde het aanwezige publiek aan om nog harder te joelen en Sato een hart onder de riem te steken. De ontwerper krijgt niet alleen een fysieke award mee naar huis, maar ook 15.000 euro.

Momoka Sato, Ju Bao en Richard Farbey grote winnaars ITS Contest

De diversiteit aan finalisten zal het de jury ongetwijfeld niet makkelijk hebben gemaakt. De ITS Jury Special Award ging dit jaar dan ook niet naar één maar naar twee ontwerpers. De eerste ontvanger is modeontwerper Ju Bao die zijn collectie ‘Annihilation’ presenteerde. De tweede winnaar is accesoires ontwerper Richard Farbey. Beiden gaan met een geldprijs van 5.000 euro naar huis en uiteraard de fysieke award.

Bao wordt door de jury geroemd voor zijn innovatieve werk met denim en de gepresenteerde hybride ontwerpen. Farbey toont met zijn ‘The worshipful company of computer-aided-designers’ aan welke mogelijkheden er zijn voor de juwelensector. De collectie zoomt in op de relatie tussen machine- en mens gemaakte items, dat tot uiting komt in bijzondere humoristische details in de sieraden. Zo is aan de binnenkant van een grote ring een klein mannetje te vinden.

Alle winnaars van ITS Contest 2023: ITS Arcademy Award 2023 : Momoka Sato

: Momoka Sato ITS Jury Special Award : Ju Bao en Richard Farbey

: Ju Bao en Richard Farbey ITS Fashion Film Award : Amina Galal

: Amina Galal ITS Digital Fashion Award : Yu Chen en Fanrui Sun

: Yu Chen en Fanrui Sun GO!25 Borderless Award powered by Regione FVG : Tomohiro Shibuki

: Tomohiro Shibuki ITS Artwork Award powered by Swatch Art Peace Hotel : Chelsea Jean Lamm en Ivan Delogu

: Chelsea Jean Lamm en Ivan Delogu ITS Special Mention powered by Vogue Eyewear part of EssilorLuxottica : Xiaoyue Liu

: Xiaoyue Liu ITS Sportswear Award powered by Lotto Sport : Clementine Baldo

: Clementine Baldo ITS Challenge The Status Quo Award powered by WRÅD : Tomohiro Shibuki

: Tomohiro Shibuki ITS Responsible Creativity Award powered by CNMI : Ivan Delogu

: Ivan Delogu ITS Accessories Award powered by Fondazione Ferragamo : Yuxi Sun

: Yuxi Sun ITS Special Mention powered by PITTI Immagine Tutoring & Consulting : Marcel Sommer

: Marcel Sommer ITS Special Mention powered by Fondazione Sozzani: Wanqi Huang

Tekst loopt verder na de afbeelding.

De ITS Jury Special Award heeft twee winnaars: Ju Bao (links) en Richard Farbey. Credits: Caitlyn Terra / FashionUnited

Verrassingen en emoties tijdens International Talent Support Contest 2023

De uitreiking had meerdere verrassingen in petto voor de aanwezigen en de finalisten. Zoals eerder genoemd gingen soms twee ontwerpers met dezelfde prijs naar huis, maar ook kregen prijswinnaars soms een extra prijs. Aan elke prijs is óf een geldbedrag óf een waardevolle ervaring gekoppeld. Voor Chelsea Jean Lamm betekende het niet alleen een geldprijs van 10.000 euro, maar ze werd ook samen met haar zus (waarmee ze voor het merk samenwerkt) uitgenodigd voor een residency bij Swatch voor één tot drie maanden.

Een prijs werd echter nog niet uitgereikt, de community award. Het werk van de finalisten wordt namelijk in het relatief nieuwe ITS Arcademy museum tentoongesteld en bezoekers krijgen een stem op die ze uit kunnen brengen op hun favoriete ontwerper. Wanneer de tentoonstelling is afgelopen in januari 2025, dan zal de winnaar bekend worden aan de hand van de publieksstemmen.

ITS Contest 2023 debuteert nieuw format

ITS Contest ontwikkelt zich ook verder. Sinds iets meer dan een jaar heeft International Talent Support een fysieke plek in Trieste gevonden, een thuis dat ITS Arcademy heet. De ITS Arcademy is niet alleen een museum dat focust op hedendaagse mode, het is ook de thuisbasis van de ITS Contest. “Dankzij dit thuis is het mogelijk om een nieuw format te ontwikkelen,” zo gaf Franchin aan tijdens de awarduitreiking. Het nieuwe format van de wedstrijd bevat nu ook een residency waarbij de finalisten waardevolle contacten op doen met professionals uit de industrie, maar ook samenwerken aan speciale projecten.

International Talent Support is opgericht in 2002 door Barbara Franchin. Onder voormalige winnaars bevindt zich Balenciaga creatief directeur Demna en onder oud finalisten is Matthieu Blazy van Bottega Veneta te vinden.