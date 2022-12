Franse modegroep SMCP stopt met gebruik van dons en veren

In 2019 deed de Franse modegroep SMCP, het moederbedrijf van de merken Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac, bont al in de ban. Nu kondigt het bedrijf aan ook te zullen stoppen met het gebruik van bont en veren. Dat bevestigt het in een mail aan de Franse dierenrechtenorganisatie Peta France.

“Onze groep heeft zich met alle vier de merken verbonden aan het besluit om eenden- en ganzenveren tegen het herfst-winterseizoen 2023-2024 volledig uit te bannen,” zo staat in een nieuwsbericht van Peta. Het bedrijf schrijft dat het ‘al meerdere seizoenen bezig is met een verschuiving naar alternatieve materialen’ die ‘dons en veren kunnen vervangen’.

Peta France is blij met het besluit van SMCP. “Dit is uitstekend nieuws voor de vogels,” schrijft de organisatie. “We juichen het besluit van SMCP toe en roepen andere merken op dit voorbeeld te volgen, gezien de productie van veren en dons net zo wreed is als de productie van bont, die door de mode-industrie al grotendeels is afgeschaft.”