Franse privacywaakhond geeft Amazon miljoenenboete

Amazon kwam de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws omdat het op illegale wijze persoonsgegevens zou verzamelen en verwerken. Dat was voor de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (CNIL) reden om diverse inspecties in de logistieke magazijnen uit te voeren. CNIL ontving tevens diverse klachten van werknemers, zo meldt CNIL in een persbericht.

Volgens CNIL maakt Amazon zich schuldig aan “het opzetten van een buitensporig indringend systeem voor het monitoren van de activiteiten en prestaties van werknemers”, zo staat in het persbericht. CNIL reikt Amazon daarom een boete uit van 23 miljoen euro.

Amazon-werknemers in de logistieke warenhuizen zouden allemaal voorzien zijn van een scanner, waarmee in realtime de uitvoering van taken in beeld wordt gebracht. De scanners leiden tot registratie van gegevens die worden gebruikt en opgeslagen om informatie wat betreft kwaliteit, productiviteit en perioden van inactiviteit van iedere werknemer te registreren. Het toezicht op de activiteiten wordt door CNIL als ‘overdreven’ beoordeeld.

Volgens CNIL zijn er gegevens verzameld van ‘enkele duizenden’ werknemers. Dit is, samen met het feit dat de verwerking van werknemersgegevens met behulp van scanners verschilde van traditionele methoden, meegenomen in de boetebepaling.