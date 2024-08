Frasers Group en Authentic Brands Group overwegen partnerschap

De Britse retailgigant Frasers Group en de wereldwijde merkenuitbater Authentic Brands Group zijn naar verluidt in gesprek over een mogelijk partnerschap.

Door de deal zou Frasers Group de Britse en Europese operationele partner kunnen worden voor een aantal merken in het portfolio van Authentic Brands Group, waaronder Reebok en Ted Baker.

Het nieuws wordt gemeld door Drapers, dat zei met verschillende bronnen te hebben gesproken die bevestigden dat de gesprekken hadden plaatsgevonden. Sommigen waarschuwden echter dat de gesprekken geen garantie bieden op een overeenkomst.

Voor Reebok, een van de meer dan 50 wereldwijde merken van Authentic Brands Group, worden de activiteiten in Europa momenteel geleid door New Guards Group, dat eigendom is van Farfetch.

Ondertussen behoorde Frasers Group in mei al tot de namen die interesse toonden in de overname van Ted Baker, maar een update van de gesprekken is nog niet bekend.

Dit laatste nieuws komt na berichten dat Ted Baker zich aan het voorbereiden was om al zijn winkels in het Verenigd Koninkrijk te sluiten nadat de besprekingen over een deal met een nieuwe operationele partner waren mislukt.

Het bedrijf zit momenteel midden in een insolventieprocedure (in het Engels ‘administration’) dat al heeft geleid tot een groot aantal ontslagen, winkelsluitingen en terugtrekkingen uit de markt, waaronder onlangs nog uit Nederland.

Een woordvoerder van Authentic Brands Group weigerde commentaar te geven op de onderhandelingen met Frasers Group, maar vertelde Drapers wel dat de groep "actief in gesprek was met potentiële partners om het voortbestaan van het bedrijf te garanderen".