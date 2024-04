Frasers Group koopt deel intellectueel eigendom Matches Fashion terug

Een opmerkelijke overeenkomst. Frasers Group Plc heeft een gedeelte van het intellectueel eigendom van Matches Fashion Limited overgenomen, zo blijkt uit een statement van Frasers. De deal is opvallend omdat Frasers eerder dit jaar Matches nog onder curatele plaatste en de deuren sloot van de e-tailer.

Het bericht benadrukt dat alleen een gedeelte van het intellectueel eigendom is overgenomen en dat er geen voorraad bij is betrokken die Matches nog had. De tijdelijke bewindvoerders van Matches blijven de operationele activiteiten van het bedrijf voortzetten, aldus het statement.

Matches Fashion werd eind 2023 overgenomen door Britse branchegenoot Frasers Group. Het betekende een redding voor Matches, maar dat duurde niet lang. Begin maart 2024 werd duidelijk dat Matches de deuren zou sluiten ondanks de recente overname. Frasers gaf op dat moment aan dat ondanks meerdere pogingen het niet was gelukt Matches winstgevend te maken. Matches werd onder curatele geplaatst en werd verder gezet door bewindvoerders. Wat Frasers nu van plan is met het opnieuw verworven intellectueel eigendom van Matches wordt niet vermeld in het statement van vandaag.