‘Frasers Group stelt twee kindermodebedrijven onder curatele’

De Britse Frasers Group neemt het portfolio onder de loep. Nadat het recente acquisitie MatchesFashion sloot, heeft het nu de merken Kids Cavern en Base Childrenswear onder curatele gesteld. Het nieuws wordt gemeld door diverse Britse media.

Het is iets meer dan een jaar na de overname van de twee merken. De mode groep van Mike Ashley kocht de merken in december 2022 van JD Sports, in een deal die ook 12 andere merken omvatte voor een bedrag van 47,5 miljoen pond (55,5 miljoen euro).Volgens Britse nieuwsplatform Drapers zou het bedrijf nu Michael Lennon en Benjamin Wiles van Kroll Advisory hebben aangesteld als gezamenlijke beheerders van de kinderkledingwinkels.

Base Childrenswear, dat sindsdien is omgedoopt tot Flannels Junior, heeft vier winkels, terwijl Kids Cavern drie winkels had, waarvan er één ook een Flannels Junior rebranding heeft ondergaan. Drapers meldt verder dat de opheffingsverkoop in alle zeven vestigingen is begonnen en dat 50 personeelsleden het risico liepen om ontslagen te worden.

Zowel Base Childrenswear als Kids Cavern waren door Frasers overgenomen op hetzelfde moment als Tessuti, Choice, Cricket en Missy Empire, die allemaal van de hand waren gedaan door JD, dat bezig was met een strategie om zijn portefeuille te heroriënteren op sportkleding.

Frasers heeft de afgelopen jaren zijn eigen overnamepolitiek gevoerd, waarbij het onder andere Studio Retail en I Saw it First heeft overgenomen en belangen heeft genomen in Hugo Boss, Boohoo en Mulberry.