Frasers Group vergroot zijn belang in Boohoo (opnieuw)

De Britse Frasers Group heeft zijn belang in het concurrerende fast fashion bedrijf Boohoo Group verhoogd van 16,5 naar 17,2 procent. De groep, geleid door de Britse miljardair Mike Ashley, had in juni 2023 voor het eerst een belang in Boohoo verworven en heeft sindsdien zijn aandeel in het bedrijf geleidelijk opgevoerd. Daarmee verstevigt het zijn positie in de modemarkt.

In juni jl, toen Frasers zijn belang in Boohoo vergrootte naar vijf procent, zei Frasers er het volgende over in een persbericht: “Boohoo is een aantrekkelijke propositie voor ons met haar focus op jonge vrouwelijke consumenten. We zien potentiële synerieën en een kans om onze eigen merkpropositie te versterken in samenwerking met Boohoo, vooral met de Fasers Group merken I Sat It First en Missguided."

Strategische investeringen

Frasers Group is ook eigenaar van aandelen in andere bedrijven, waaronder Asos, Mulberry en Hugo Boss. Het neemt een belang in kleinere bedrijven of bedrijven die in moeilijkheden verkeren. Zo werd bijvoorbeeld ook het fast fashion merk Missguided overgenomen, dat later weer (door) werd verkocht aan de Chinese ultra fast fashion gigant Shein.