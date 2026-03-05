Frauduleuze webshops kunnen ongehinderd adverteren bij Meta

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat oplichters nog altijd veel ruimte hebben om te adverteren op de platformen van Meta. Het moederbedrijf van Facebook, Whatsapp en Instagram controleert nauwelijks en treedt amper op tegen frauduleuze webwinkels.

De Consumentenbond deed in december 2025 een steekproef onder dertig nepwebshops waar de politie voor waarschuwt. Zestien daarvan bleken via Facebook en Instagram te adverteren – evenveel als in een vergelijkbare steekproef van september 2024. Volgens Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, laat Meta daarmee geen enkele verbetering zien. Als het bedrijf zijn verantwoordelijkheid had genomen, had het volgens haar veel oplichting kunnen voorkomen.

Ter vergelijking: bij zoekmachine Google adverteerde in beide steekproeven slechts één onbetrouwbare webshop.

De bevindingen sluiten aan bij eerdere signalen over de snelle groei van het aantal nepwebshops in Nederland. Het aantal meldingen van frauduleuze webshops in Nederland is in één jaar tijd met meer dan de helft gestegen. Volgens cijfers van de Fraudehelpdesk nam het aantal meldingen toe van 4.833 in 2024 naar 7.419 in 2025. Het aantal financieel gedupeerden groeide in dezelfde periode van 4.012 naar 6.040 slachtoffers, met een totale schade van ruim 1,35 miljoen euro.

Meta schiet tekort in controle op misbruik

Volgens de Consumentenbond schiet Meta ook tekort in de controle op misbruik van bekende merken en namen. Fraudeurs liften geregeld mee op het vertrouwen dat consumenten hebben in grote bedrijven. Zo werden drieduizend verschillende advertenties gevonden voor producten van supermarkt Lidl, die linkten naar twaalf van de onderzochte nepwebshops. Wanneer Meta overtredingen vaststelt, verwijdert het bedrijf vaak slechts enkele advertenties, terwijl andere uitingen van dezelfde adverteerder online blijven staan.

Identiteit adverteerders blijft ongecontroleerd

Ook bij het controleren van adverteerders laat Meta steken vallen. De Consumentenbond kon, net als in 2024, eenvoudig een advertentiecampagne starten met een verzonnen naam, een nieuw e-mailadres en een prepaid telefoonnummer. Van een grondige identiteitscontrole blijkt geen sprake.

Retailers nemen maatregelen

Daarnaast blijkt uit eerdere berichtgeving dat retailers actief maatregelen nemen tegen misbruik van hun merknaam. Zo kreeg schoenenretailer VanHaren te maken met meerdere frauduleuze webshops die onder een naam opereerden die naar het merk verwees. Het bedrijf doet aangifte bij de politie, onderneemt juridische stappen tegen het illegale gebruik van de merknaam en benadert betrokken partijen, zoals hostingproviders en platformbeheerders, met verzoeken tot verwijdering van frauduleuze websites en advertenties. Klanten die met een nepwebshop in aanraking komen, worden opgeroepen melding te doen en bij gedeelde betaalgegevens direct hun betaalmiddelen te blokkeren.