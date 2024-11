Galeria-CEO Olivier Van den Bossche noemt Galeria weer een gezond bedrijf

De Duitse warenhuisketen Galeria is weer gezond en ondergaat geen vierde insolventieprocedure, vertelt Olivier Van den Bossche, Chief Executive Officer, in een interview met De Tijd. Van den Bossche werd in maart 2023 benoemd tot algemeen directeur.

Galeria is er in de derde insolventieprocedure in geslaagd de kosten weer in balans te brengen. Zo gingen de huurkosten flink omlaag en heeft het bedrijf zijn aanbod onder de loep genomen. De CEO deelt met De Tijd dat er nu meer wordt ingezet op vier kernpunten: cosmetica, handtassen, lingerie en schoenen. Voor het aanbod waar minder de focus op ligt, zoals elektronica, worden partners gezocht. Zo werkt het bedrijf voor voeding al samen met supermarktketen Lidl.

Van den Bossche legt daarnaast de nadruk op het belang van service. Want, producten kunnen hetzelfde zijn, “maar met service onderscheiden we ons van de concurrentie”. Daarnaast wil de CEO het personeel meer vrijheid geven en laten meedenken hoe er meer omzet en winst kan worden gedraaid. “Tot voor kort hadden winkeldirecteurs, die 250 mensen aansturen, niet eens toegang tot de winst- en verliescijfers. Hoe kunnen ze die dan verbeteren?” Van den Bossche voegt toe dat winkeldirecteur sinds kort ook zelf producten kunnen kopen bij lokale leveranciers.

De oud Inno-eigenaar rondde in juli 2024 een succesvolle insolventieprocedure af. Dit betekende dat Galeria vanaf 1 augustus zelfstand werd verdergezet onder de nieuwe eigenaren: NRDC (een Amerikaanse investeringsmaatschappij) en BB Kapital SA, het familiebedrijf van Bernd Beetz. Gedurende deze insolventieprocedure werd de kostenstructuur van de warenhuisketen op veel gebieden teruggebracht tot een passend niveau. De curator meldde na de afronding van de procedure in een persbericht dat Galeria zich weer ‘in een goede economische positie’ bevindt en klaar is voor een nieuw hoofdstuk met een beschikbare liquiditeit van ‘rond de negen cijfers’.