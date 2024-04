Galeria Karstadt Kaufhof wordt voortgezet door Hudson’s Bay-eigenaar en oude Galeria-bekende

Galeria Karstadt Kaufhof, het moederbedrijf van Belgisch warenhuis Inno, wordt overgenomen door NRDC Equity Partners, de Amerikaanse investeringsmaatschappij van Richard Baker (ook Hudson’s Bay Company-eigenaar) en BB Kapital SA, het familiebedrijf van Bernd Beetz (een oude bekend van Galeria), zo bevestigt curator Stefan Denkhaus vandaag in een persbericht.

De transactie is op 9 april goedgekeurd, maar de curator presenteert vandaag officieel de kopers van het Duitse warenhuisconcern. De overname is gebaseerd op de decennialange ervaring van Beetz in het ontwikkelen van Duitse retailmerken en de ervaring van Baker met succesvolle langetermijninvesteringen, zo staat in het persbericht.

NRDC Equity Partners en BB Kapital SA willen Galeria Karstadt Kaufhof overnemen en financieren in het kader van een insolventieplan, zo staat in het persbericht. De curator zal eind april het plan voorleggen aan de rechtbank in Essen (Duitsland).

Hiermee wordt het gerucht dat Baker terugkeert naar Galeria Karstadt Kaufhof bevestigd. Dat Baker, samen met Beetz, het Duitse warenhuisconcern red, is opvallend, want het is een oude bekende van het bedrijf. Hudson’s Bay Company was namelijk eerder al eens eigenaar van Galeria Karstadt Group. Destijds viel Galeria Karstadt Group nog niet onder Signa Retail Holdings. Dat gebeurde pas drie jaar later, toen Hundson’s Bay Company de Europese branche fuseerde met Signa Retail Holdings. Er ontstond een joint venture, waarbij Signa de meerderheid in handen had. Kort daarna nam Signa de hele keten over en trok Hudson’s Bay Company zich geleidelijk terug uit Europa. Dat Baker nu Galeria Karstadt Kaufhof overneemt, markeert dus ook zijn terugkeer naar Europa.

“Galeria is meer dan alleen een warenhuis; het is een iconische merk dat wordt gedragen door alle Duitsers en eigenaren die bereid zijn om het als geheel te runnen”, deelt Baker. “We kijken ernaar uit om samen te werken met Beetz, Olivier Van den Bossche [CEO van Galeria, red.] en het bestaande managementteam om op lange termijn duurzame waarde te leveren aan onze klanten, werknemers, leveranciers en verhuurders.”

Ook Beertz is geen onbekende voor Galeria Karstadt Kaufhof. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van Kaufhof tijdens de fusie van Galeria Kaufhof en Karstadt in 2018 en 2019.

Bevestigd: Galeria Karstadt Kaufhof overgenomen door twee oude bekenden

Het is nog goed om te vermelden dat de overeenkomst wat betreft het insolventieplan nog moet worden goedgekeurd door de schuldeisers. Gebeurt dat niet, dan zal de verkoop niet worden afgerond. Denkhaus wil het insolventieplan eind april presenteren. De schuldeisers komen op 28 mei in de rechtbank in Essen samen om een beslissing te nemen.

De curator behoudt naar verwachting nog tot eind juli 2024 de controle over het bedrijf. Als het insolventieplan wordt goedgekeurd door de schuldeisers, nemen Baker en Beetz de controle over als eigenaren.

Wat betreft de voorwaarden, wordt Galeria Karstadt Kaufhof in zijn geheel overgenomen en zullen er naar verwachting ruim 70 winkels open blijven. Het Duitse warenhuisconcern heeft nu nog 92 winkels op zijn naam staan.