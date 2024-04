Bernd Beetz en Richard Baker: Wie zijn de potentiële investeerders van Inno-moeder Galeria?

De Duitse manager en ondernemer Bernd Beetz wil investeren in de failliete warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof. De 73-jarige voorzitter van derde divisie voetbalclub SV Waldhof Mannheim was al voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kaufhof tijdens de fusie van Galeria Kaufhof en Karstadt in 2018 en 2019.

Beetz heeft jarenlange ervaring opgedaan in het luxe- en consumentensegment. Tot 2012 gaf hij elf jaar leiding aan het Amerikaanse cosmeticaconcern Coty, dat parfummerken als Adidas, Calvin Klein en Joop in het portfolio heeft. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor het merk Christian Dior bij de Franse luxemaatschappij LVMH en daarvoor werkte hij twee decennia in verschillende functies bij de Amerikaanse Procter & Gamble. Hij is ook ondernemer in het segment luxe- en consumentengoederen.

Hij werd geboren in Mannheim en studeerde bedrijfskunde in zijn geboortestad, met als specialisatie consumptiegoederen en marketing. De vader van vijf kinderen woont al jaren in Zwitserland.

Keert er weer een oude bekende terug naar Galeria?

Naast Beetz wil de Amerikaanse investeringsmaatschappij NRDC Equity Partners, eigendom van ondernemer Richard Baker, de insolvente warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof overnemen.

De investeringsmaatschappij NRDC, die gespecialiseerd is in retailers, werd opgericht in 2005. Aanvankelijk verkocht Baker via NRDC winkelruimte aan Wal-Mart.

De 58-jarige bezit een meerderheidsbelang in de ketens Hudson Bay Company (HBC) en Saks Fifth Avenue, die talrijke warenhuizen in de VS en Canada exploiteren. NRDC kocht HBC, naar eigen zeggen het oudste bedrijf van Noord-Amerika, in 2008. Vervolgens nam HBC in 2015 de Duitse warenhuisdochter van de Metro retailgroep over. Baker was dus al eigenaar van Galeria Kaufhof - tot de fusie met Karstadt en de volledige overname door de Signa Group van ondernemer René Benko in 2019. Op dat moment verliet HBC de Europese markt voorlopig weer.

Baker groeide op in het welvarende Greenwich, Connecticut, en behaalde in 1988 zijn bachelor in hotelmanagement aan de Cornell University, een privé-universiteit in Ithaca, New York. Als filantroop zet de vader van drie zich in voor de bevordering van geestelijke gezondheid.