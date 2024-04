‘Hudson’s Bay Company-eigenaar wordt nieuwe eigenaar van Galeria Karstadt Kaufhof’

Toen Galeria Karstadt Kaufhof op 9 januari opnieuw een insolventieprocedure aanvroeg, werd de jacht op een nieuwe eigenaar geopend. De Duitse warenhuisketen ontving meerdere biedingen, waarna de curator, Stefan Denkhaus, met twee potentiële kopers definitieve gesprekken voor een overname voerde. De curator tekent op 9 april een definitieve koopovereenkomst, maar er gaan al geruchten rond dat Hudson's Bay Company-eigenaar Richard Baker het Duitse bedrijf overneemt, aldus WWD.

Dat Baker de Duitse warenhuisketen wil redden, is opvallend - het is een oude bekende van het bedrijf. Hudson’s Bay Company nam in 2015 namelijk Galeria Karstadt Group over. Galeria Karstadt Group in deze tijd dus nog niet onder Signa Retail Holdings. Dat gebeurt pas drie jaar later, wanneer Hundson’s Bay Company de Europese branche fuseert met Signa Retail Holdings. Er ontstond een joint venture, waarbij Signa de meerderheid in handen had. Kort daarna nam Signa de hele keten over en trok Hudson’s Bay Company zich geleidelijk terug uit Europa.

De Hudson’s Bay Company-eigenaar en huidig Chief Executive Officer, Olivier Van den Bossche, gaan ook terug in de tijd. Zo was Van den Bossche CEO van Hundson’s Bay Company Europe van 2015 tot en met 2017.

Hoe de verkoop van Galeria er precies uitziet en of Baker echt de nieuwe eigenaar wordt, is nog niet bekend. Denkhaus meldde eerder dat hij de winkels in de grootst mogelijke pakketten wil verkopen, waarna een minimum van zestig winkels werd gesteld. Te weten: Galeria heeft in totaal 92 winkels. De schuldeisers nemen op 28 mei een besluit over het bod.