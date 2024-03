Nog twee potentiële kandidaten in de race voor Galeria Karstadt Kaufhof

Galeria Karstadt Kaufhof, het moederbedrijf van Belgisch warenhuis Inno, heeft naar eigen zeggen vier bindende biedingen ontvangen. Curator Stefan Denkhaus laat vandaag weten dat ‘met twee van hen nu definitieve gesprekken voor een overname worden gevoerd’. Dit is afgesproken met de commissie van schuldeisers.

“Beide partijen hebben uitgebreide ervaring in de Duitse retailsector en beschikken ook over de benodigde middelen voor de aanstaande investering”, aldus Denkhaus. Hij maakt de namen van potentiële kopers niet bekend. Volgens Denkhaus zijn het bedrijven met een Duitse achtergrond en internationale financieringspartners. De biedingen lieten zien ‘dat de warenhuizensector leeft en toekomst heeft’, meldde de curator. Hij verwacht dat ‘een winkelnetwerk van 60 plus X winkels’ behouden kan blijven.

Verkoop wordt afgerond in april

Galeria Karstadt Kaufhof vroeg begin januari een faillissement aan bij de arrondissementsrechtbank in Essen. Het is het derde faillissement in drieënhalf jaar. De deadline voor het indienen van bindende overnamebiedingen is afgelopen weekend verstreken. Denkhaus wil de verkoop voor eind april afronden.

Eind maart moet de advocaat een deskundigenadvies indienen bij de bevoegde arrondissementsrechtbank, waaruit moet blijken dat de gronden voor het aanvragen van insolventie zijn gegeven en dat de kosten van de procedure zijn gedekt. Als dit het geval is, kan de rechtbank de insolventieprocedure starten. Zodra de insolventieprocedure is geopend, kunnen schuldeisers hun vorderingen tegen Galeria Karstadt Kaufhof indienen. De warenhuisketen heeft momenteel nog 92 winkels en heeft naar eigen zeggen ongeveer 12.800 mensen in dienst.