Galeria rondt insolventieprocedure succesvol af

Oud Inno-eigenaar Galeria rondt zijn insolventieprocedure succesvol af. De Duitse districtsrechtbank in Essen geeft Galeria groen licht om de insolventieprocedure per 31 juli te beëindigen, zo meldt het Duitse warenhuisconcern in een persbericht. Het betekent dat Galeria vanaf 1 augustus zelfstandig wordt verdergezet onder de nieuwe eigenaren: NRDC (een Amerikaanse investeringsmaatschappij) en BB Kapital SA, het familiebedrijf van Bernd Beetz.

Galeria bevond zich de afgelopen zeven maanden in een insolventieprocedure en weet daarbij zo’n 12.000 medewerkers en 83 warenhuizen uit mee te nemen. De aangestelde curator, Stefan Denkhaus, verklaart in het persbericht dat de kostenstructuur van het warenhuisconcern op veel gebieden met succes is teruggebracht tot een passend niveau. Galeria bevindt zich nu ‘in een goede economische positie’ en begint aan een nieuw hoofdstuk met een beschikbare liquiditeit van rond de negen cijfers. Toch ziet de curator graag een aflossingsvrije periode van 100 dagen. “Idealiter 300 dagen om het toekomstige concept stap voor stap te implementeren.”

Vanaf 1 augustus zijn de nieuwe eigenaren, NRDC en BB Kapital SA, verantwoordelijk voor de vormgeving van Galeria’s toekomst. NRDC en BB Kapital SA willen het reorganisatieproces samen met Galeria’s management voortzetten. Directeur Olivier van den Bossche blijkt dan ook aan zet. Hij zal zich richten op de ‘kerncompetentie’ als warenhuis met een lokale focus en modernisering van winkels.

Galeria was tot kort de eigenaar van Belgisch warenhuis Inno. Daar kwam deze maand verandering in, toen Axcent of Scandinavia AB en SKEL het warenhuis overnamen. Hoeveel geld gemoeid is met de transactie, is niet bekend. Inno stond al sinds eind 2023 in de etalage.