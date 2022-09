Gap schrapt vijfhonderd kantoorbanen in Amerika en Azië wegens tegenvallende omzet

Gap is van plan om ongeveer vijfhonderd kantoorbanen te schrappen, zo meldt The Wall Street Journal. Hiermee hoopt het bedrijf kosten te besparen bij dalende verkoopcijfers. Het vooral gaan om werknemers werkzaam in Gap kantoren in San Francisco, New York en Azië.

In een memo aan werknemers die door The Wall Street Journal gezien zou zijn, meldt Gap’s interim CEO Bob Martin: "We hebben onze bedrijfskosten sneller laten stijgen dan onze omzet en daarmee onze winstgevendheid."

Het nieuws komt nadat de aandelen van Gap vorige week daalde, toen Kanye West onthulde dat hij zijn partnerschap met de retailer acht jaar eerder dan contractueel vastgesteld verbrak. De samenwerking werd voor het eerst gelanceerd in 2021 en zou naar verwachting 1 miljard aan jaarlijkse verkoop genereren. Toen de samenwerking werd aangekondigd behaalde de aandelenkoers van Gap nog zijn hoogste punt in veertig jaar.

Gap heeft onlangs ook een aantal belangrijke wijzigingen in het management ondergaan. In juli werd bekend dat president en CEO Sonia Syngal het bedrijf zou verlaten. Er wordt nog gezocht naar haar opvolger.