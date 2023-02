Geen doorstart voor Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. na flinke onderhandelingen

Twee maanden na het faillissement van Jan Sikkes Textielbedrijven B.V. en flinke onderhandelingen vindt er geen doorstart plaats, dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag.

Op 2 januari werd Jan Sikkes failliet verklaard. De bestuurders van het bedrijf geven in het verslag aan dat de financiële situatie van het bedrijf in het najaar van 2022 aanzienlijk verslechterde. “De onderneming werd geconfronteerd met omvangrijke prijsstijgingen met betrekking tot de inkopen, de kosten en de investeringen. Ook de loonkosten zijn in 2022 gestegen door loonsverhoging en een hoog ziekteverzuim”, schrijft de curator.

Twee dagen na het faillissement werd bekend dat de curator een doorstart als ‘erg aanwezig’ beschouwde. Daarbij leken diverse partijen zich al gemeld te hebben bij de curator. Zo kwam halverwege februari naar buiten dat modeondernemer Martijn Rozenboom interesse toonde in het bedrijf. Later vertelde Rozenboom ‘geen levensvatbare optie’ te zien in een doorstart van Jan Sikkes. Uit het financiële verslag blijkt nu dat de gesprekken met diverse partijen zonder succes waren.

In een vroeg stadium van het faillissement toonde MCGR Holding International BV interesse in de onderneming. Volgens het Friesch Dagblad is MCGR de onderneming van Rozenboom. MCGR wilde alle activa en activiteiten van de Jan Sikkes kopen. De curator ging uiteindelijk niet akkoord met het geboden bedrag van bijna 1,4 miljoen euro. Vervolgens werd het bedrijf diverse malen verzocht een nieuwe bieding uit te brengen. Dat leidde uiteindelijk tot en overeenstemming tussen de vertegenwoordiger van MCGR en de curator.

Na de overeenstemming plande MCGR een overleg met de filiaalmanagers en personeelsleden van het hoofdkantoor van Jan Sikkes. MCGR wilde de medewerkers informeren over het feit dat het bedrijf kansen zag voor een (gedeeltelijke) doorstart op lange termijn. Wanneer dit door zou gaan, zou het bedrijf ‘een nader te bepalen deel’ van het personeel een baan aanbieden bij de doorstart. De eerste stap zou zijn: de huidige activiteiten door laten gaan vanuit bestaande winkellocaties tot uiterlijk april 2023.

In de avond waarop de bespreking plaatsvond, zag het MCGR af van de overeenkomst. De bespreking was ‘dermate teleurstellend verlopen’, schrijft de curator. “MCGR concludeert dat een voortzetting van de activiteiten op korte en lange termijn onmogelijk is.” Tijdens het gesprek zouden kritische vragen gesteld zijn door filiaalmanagers als het gaat om ‘de houdbaarheid van het doorstartpersperctief’.

Nadat werd afgezien van de overeenkomst besloot de curator de resterende aanwezige voorraad te veilen via Troostwijk Veilingen en Advies BV (Amsterdam).